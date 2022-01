Hillary (Mamans & Célèbres) : nouvelles rassurantes de son bébé Matteo après son opération du coeur

En novembre 2021, Hillary est devenue maman d'un deuxième enfant. Après le petit Milo né en juillet 2020, l'ex-star des Ch'tis a donné naissance à son deuxième fils avec Giovanni Bonamy, Matteo. Mais le petit garçon souffrait de malformations cardiaques et a dû être opéré à sa naissance. Cette semaine, l'ex-star de télé-réalité dévoilait que son fils a été de nouveau opéré et placé en réanimation. Un moment forcément difficile pour le couple que l'on peut voir dans Mamans & Célèbres.

"Il récupère plutôt bien"

A un peu plus d'un mois, Matteo a donc dû être opéré pour réparer ses malformations cardiaques. "Il a un rétrécissement de l'aorte, qui est la plus grosse artère reliée au coeur et il n'a que deux valves, là où on a tous trois valves" a confié son papa Giovanni sur Instagram. Quelques jours après son opération, le bébé va mieux. Ce vendredi 14 janvier 2022, Hillary a donné de bonnes nouvelles à ses abonnés : Matteo se remet bien et a même pu quitter le service de réanimation sans passer par les soins intensifs. "On est trop content. On n'est pas passé par la case soins intensifs. On devait normalement faire réanimation pendant quelques jours, soins intensifs pendant quelques jours et ensuite partir en chambre. Et là, nous sommes en chambre" a expliqué la jeune maman en stories, dévoilant aussi des photos de son bébé.