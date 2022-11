"J'ai énormément souffert" : Cassandra (La Bataille des Clans) se confie sur l'enfer qu'elle a vécu sur le tournage

Ça y est, La Bataille des Clans est terminée. Après de nombreuses semaines d'affrontements, c'est finalement la JLC Family qui a remporté la compétition face aux Guedj. Cette émission devrait être la dernière où l'on a pu voir Kévin Guedj et Carla Moreau ensemble. En effet, la maman de Ruby a récemment annoncé leur séparation.

"Je suis prête à tout vous dire.. je pense qu'il est temps de vous annoncer ma rupture avec Kevin. Je ne vous apprends pas que j'ai vécu des jours très compliqués ces derniers temps. Cette situation est difficile à vivre, mais elle est pourtant inévitable. je ne vais pas rentrer dans les détails il m'a fallu du temps pour l'accepter et y voir clair apprendre pas mal de choses pour me rendre compte que nos chemins devaient se séparer", a-t-elle écrit.

L'une des causes de cette rupture est le fait que Kévin Guedj aurait couché avec Belle sur le tournage. C'est l'ex d'Allan Guedj qui l'a dévoilé elle-même dans une vidéo sur la chaîne Youtube de Bastos.

"J'ai énormément souffert sur ce tournage"

L'aventure de La Bataille des Clans aura également été éprouvante pour une autre candidate. En effet, après la finale, Cassandra a pris la parole sur ses réseaux sociaux. "Même si je ne manque à personne, fin de l'aventure de La Bataille des Clans et il était temps ! J'ai énormément souffert sur ce tournage, entre des vérités qui font mal, des mensonges, des embrouilles H24.. J'ai tellement pleuré, souffert, que j'aurais aimé faire cette finale. Je méritais, après tout ce que j'ai vécu là bas, de finir cette aventure correctement. Mais non, ma santé en a décidé autrement. A cause du stress, des angoisses, j'ai eu une infection intestinale et j'ai fini hospitalisée 24h d'où le fait que j'ai quitté précipitamment l'aventure", explique celle qui s'est remise en couple avec Giovanni dans l'émission.

"On m'a aussi beaucoup sorti l'étiquette de l'hystérique..."

"Je n'ai pas pu finir dignement cette maudite aventure. Ce tournage a été douloureux et a sorti des vérités très blessantes. Encore une fois, j'ai dû être forte mentalement et psychologiquement. Pleurer n'est pas être faible, c'est évacuer le mal. J'ai de sacrées épaules. On m'a aussi beaucoup sorti l'étiquette de l'hystérique... Il faudrait savoir se regarder dans un miroir avant de rabaisser une personne. Se demander à qui la faute aussi", conclut-elle, visiblement très remontée.

De son côté, Giovanni a également pris la parole et il a tenu à apporter tout son soutien à sa chérie. "Une aventure compliquée, très dure physiquement et mentalement mais qui se termine sur une victoire. Mon gros regret c'est que Cass n'ait pas pu soulever la couronne avec nous à cause de ses problèmes de santé.. Mais sans elle, on n'aurait sûrement pas gagné tous ces éclairs, donc c'est sa victoire autant que le nôtre", assure celui qui s'est fait clasher par Laura Marra.

Décidément, les candidats risquent de se souvenir longtemps de ce tournage !