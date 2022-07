Laura Marra (La Villa 7) clashe Giovanni : "T'es pas un homme !" et s'attaque à Cassandra

Laura Marra, qui s'est fait connaître en participant aux Marseillais à Dubaï, où elle a eu une relation avec Greg Yega, a récemment fait son entrée dans La Villa des coeurs brisés 7. Elle s'est rapidement rapprochée de Giovanni, qui sortait d'une relation compliquée avec Cassandra. Sur Instagram, la jolie brune est revenue sur ce rapprochement. "Quand je suis arrivée dans l'aventure, il y avait Giovanni que je connaissais de l'extérieur (...) C'est vrai qu'il me faisait un peu du rentre dedans. Mais bon, en soi, des mecs qui font du rentre dedans, y en a plein. Je rentre dans son jeu etc. (...) Là, on m'explique qu'il a eu une relation compliquée avec son ex, Cassandra, que c'était fort. Je décide donc de m'éloigner de tout ça. Flemme de repasser pour une débile, flemme d'entrer dans un truc alors qu'il a déjà commencé quelque chose ailleurs", explique-t-elle.

"Mais bon, il continue de venir vers moi, donc je me dis qu'il l'a peut-être oubliée, qu'il a envie de passer à autre chose. (...) Il me dit qu'avec Cassandra, c'est totalement fini, qu'il n'en a plus rien à faire. (...) Pour moi, son discours tient la route, mais je me méfiais quand même (...) C'est tout le temps lui qui venait vers moi, donc je me suis dit qu'il m'aimait vraiment bien (...) Dans une aventure, les sentiments sont décuplés. On s'est embrassés, comme vous l'avez vu dans les épisodes. Pour tout le monde dans la villa, on était comme un couple. Il se comportait avec moi comme s'il était en couple. (...) Franchement, je n'ai rien vu venir" ajoute celle dont des photos avant la chirurgie sont sorties.

"Il s'est juste joué de moi"

En voyant les épisodes, elle se rend compte qu'elle ne reconnait pas Giovanni : "Dans les épisodes, je vois que Giovanni a un discours totalement différent, en mode 'elle se fait des films'. Maintenant, j'ai capté son petit jeu. Dès le départ, il m'a fait passer pour une fille légère et que Cassandra était une fille plus sérieuse. En face, jamais il ne m'a dit de telles choses. Il me disait que j'étais une fille bien, respectable, etc. (...) En interview, il appuyait sur le fait qu'on n'était pas ensemble, alors que dans ses actes, il se comportait comme si on était ensemble. Je n'ai pas compris le retournement de situation, donc c'est pour ça que je suis choquée quand il m'annonce que y aura pas de suite. Je me dis qu'il est complètement fou ce mec. Il savait très bien qu'il avait encore Cassandra dans la tête, il s'est juste joué de moi".