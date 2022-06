Cassandra (La Villa 7) revient sur sa rupture avec Giovanni : "j'avais envie d'hurler, de crier ma douleur"

Depuis leur coup de foudre dès l'arrivée de la candidate sur le tournage de La Villa des coeurs brisés 7, la relation entre Cassandra et Giovanni est rythmée de hauts et de bas. La jolie blonde est tombée folle amoureuse de l'ancien candidat de 10 couples parfaits 5, mais n'arrive pas à lui faire confiance. En effet, elle a été traumatisée par son ancienne relation avec Théo Santenac, bientôt au casting du Reste du monde, qui l'a trompée de nombreuses fois. Lors du feu de camp diffusé dans l'épisode de ce mercredi 1er juin 2022, Cassandra est encore une fois apparue en larmes en visionnant les images d'une danse de son chéri avec une autre fille.

"J'étais au bout de ma vie"

D'après plusieurs blogueurs, les deux candidats de télé-réalité ont quitté le tournage séparément. Une rupture qui a beaucoup touché la jeune femme. "Je lis tous vos messages, ceux qui ont vu les épisodes en avance. (...) Je reçois une tonne de messages d'amour et ça me fait très plaisir. À l'heure actuelle, je ne peux bien sûr pas vous dire ma situation, j'attendrai la fin de la diffusion. Mais je peux juste vous dire que revoir les images me brise le coeur comme jamais. Ça a été la chose la plus compliquée de ma vie. J'étais au bout de ma vie" a-t-elle déclaré, en parlant de la décision qu'elle prendra dans les prochains épisodes.

"C'était devenu toute ma vie"

"Je perdais celui que j'aime car je n'ai pas été capable d'accepter son amour à cause de ma précédente rupture. Je ne peux même pas vous expliquer combien j'en ai souffert, combien j'avais envie d'hurler, de crier ma douleur. En si peu de temps, c'était devenu toute ma vie" continue-t-elle.

Heureusement, d'après Shayara TV, tout se serait désormais arrangé pour le couple. Cassandra et Giovanni se seraient remis ensemble sur le tournage de La Bataille des clans, l'émission qui opposera la JLC aux Guedj. La blogueuse a même dévoilé une photo des deux amoureux en train de s'embrasser. On a hâte de découvrir comment ils ont pris la décision de se rabibocher...