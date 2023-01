"C'est un manque de respect. C'est pathétique" : les chroniqueurs de TPMP se déchirent sur le budget mensuel de Jazz

Les polémiques et Jazz Correia, c'est une histoire d'amour qui semble faite pour durer. Depuis ses débuts à la télévision, la candidate de télé-réalité se retrouve régulièrement au coeur de bad buzz que ce soit pour son attitude à l'écran, sa façon d'éduquer ses enfants, ses placements de produits plus que douteux ou encore ses révélations sur sa vie quotidienne.

Dernier scandale en date ? A l'occasion d'une story publiée sur Instagram, la femme de Laurent n'a pas hésité à dévoiler son budget nécessaire pour survivre convenablement dans ce triste monde. Et vous vous en doutez, celui-ci est totalement déconnecté de la réalité : "Pour payer école, assurance maladie, assurance vie, électricité, activités scolaires, employés de maison, assurance voiture, essence, courses de nourriture : j'ai besoin de 35 000 euros par mois". Rien que ça.

Les propos de Jazz sur son budget défoncés par l'équipe de TPMP

Des confidences transparentes et honnêtes qu'elle assume pleinement, "Vous préférez les hypocrites ? (...) Celle qui fait la fille du peuple, mais qui va au spa, au coiffeur et au resto tous les jours ? (...) Je suis Jazz et je ne vous mens pas", mais qui ont choqué... les chroniqueurs de TPMP. De retour ce lundi 2 janvier 2023 après quelques jours de vacances, l'équipe de Cyril Hanouna n'a en effet pas hésité à se lâcher sur les propos de Jazz.

"On ne peut pas entendre ça, c'est pas possible. Je trouve que c'est pas audible, a déploré Valérie Benaïm. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, le 10 du mois, c'est très compliqué. On parle de l'électricité, on parle des boulangers qui doivent mettre la clé sous la porte... Et tu as une jeune femme qui dit 'Moi, j'ai besoin de 35 000 euros'".

Une plainte approuvée par Guillaume Genton, qui en a profité pour rappeler sa haine des influenceurs. "Ces gens-là, c'est leur seul fonds de commerce et tout ce qu'ils ont à dire c'est 'je suis riche, je suis blindé, j'habite à Dubaï et je vous emmerde', a-t-il soufflé, plus exaspéré que jamais. C'est un manque de respect pour les gens qui les suivent et qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est encore une fois la culture du rien. Ce serait bien qu'en 2023, on donne la parole à des gens qui ont des choses à dire". Difficile de faire plus clair.

"Je trouve ça pathétique"

Cependant, que Jazz se rassure, elle a tout de même pu compter sur le soutien d'une personne sur le plateau : Matthieu Delormeau. Pas du tout d'accord avec Guillaume Genton, l'animateur de TPMP People a expliqué que la candidate de télé-réalité n'avait pas volé son argent et qu'elle faisait bien ce qu'elle en voulait : "Faut arrêter de faire ch*er les gens qui gagnent du pognon. (...) Que tu sois pompiste ou avocat, si tu as réussi tu as réussi, qu'est-ce que ça peut te fo*tre ?".

Le chroniqueur l'a ensuite précisé, il ne considère pas leur place sur le plateau comme plus intéressante : "Tu trouves que c'est plus intelligent ce que tu fais ? C'est mieux de venir avec un blouson à paillettes pour dire des c*nneries sur un plateau télé [que de faire des placements de produits] ?"

Une dernière remarque qui n'a pas suffi à faire changer d'avis l'animateur radio, qui ne comprend pas comment il est possible de défendre et donner du crédit à des influenceurs [de façon générale] capables d'arnaquer leurs abonnés. "Ca exaspère tout le monde. Gagner de l'argent en faisant des placements de produits foireux... C'est une économie bidon et foireuse pour des trucs de paris sportifs bidons que tout le monde connait, s'est emporté Guillaume Genton. Et se vanter de ça devant des abonnés qui n'ont pas un rond, je trouve ça pathétique."