"Vous allez être choqués" : Jazz dévoile la somme totalement folle dont elle a besoin pour vivre chaque mois

Grâce à la télé-réalité, certains ont monté un véritable business et se remplissent les poches. Et pas qu'un peu. Selon TPMP, Nabilla Benattia toucherait par exemple 350 000 euros par mois grâce à sa popularité et à ses business. Mais rien qu'avec les placements de produits, les candidats de télé-réalité peuvent gagner beaucoup, même si peu d'entre eux sont vraiment honnêtes au sujet de leur fortune. En 2021, Illan Castronovo avait assuré dans le documentaire Télé-réalité, la nouvelle influence gagner "entre 50 000 et 100 000 euros par mois".

Au rayon des stars qui adorent étaler leur fortune, on retrouve évidemment Laurent et Jazz Correia. Récemment, le couple a énervé les internautes en postant des images d'une virée shopping. Certains sont persuadés que tout cela ne serait qu'un gros fake et, s'ils n'ont pas répondu aux accusations, Jazz a récemment évoqué son train de vie. Vous n'êtes pas prêts !

Cette somme nécessaire à Jazz pour vivre

C'est dans une story Instagram que Jazz s'est confiée sans filtre sur l'argent. Interrogée par un abonné sur la somme minimum dont elle a besoin chaque mois pour vivre, la maman de trois enfants a tout de suite prévenu. "Vous allez être choqués" a-t-elle écrit avant d'ajouter : "Pour payer école, assurance maladie, assurance vie, électricité, activités scolaires, employés de maison, assurance voiture, essence, courses de nourriture : 35 000 euros par mois". Eh oui, rien que ça...