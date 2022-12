"Toute leur vie, c'est du fake !" : faux billets, voiture de location... Laurent et Jazz Correia accusés de mentir sur leur fortune

Laurent et Jazz Correia font régulièrement le buzz en affichant leur mode de vie luxueux. Récemment, la star de la JLC Family a beaucoup fait parler en offrant une montre d'une valeur de 35 500 euros pour les 27 ans de son mari. Ce mardi 27 décembre 2022, le couple star s'est affiché lors d'une journée shopping à Dubaï et ils ont encore reçu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux.

"Jazz n'a pas l'air heureuse malgré des sacs Vuitton et dans une Bugatti", "Tu trouves encore le moyen de te plaindre ?", "Jazz roule en chiron blindée de sacs LV et elle fait la gueule, ce monde me dépite", "Étalage de leur fortune. Bling bling 🤮🤮🤮🤮", "Même Kim Kardashian n'en fait pas autant", pouvait-on notamment lire dans les commentaires de leur post Instagram.

Jazz et Laurent accusés de mentir sur leur fortune

En plus des tournages de télé-réalité et des placements de produits, Laurent aurait fait fortune grâce au trading. Pour le prouver, il n'hésite pas à afficher ses biens. Récemment il aurait acheté une Bugatti qui coûterait plusieurs millions d'euros. Mais d'après @reinedelasaucetmz, la JLC Family ne dirait pas toute la vérité sur son capital.

"Sa Bugatti, c'est une location ! Déjà qu'il n'a pas acheté ce genre de voiture quand il ramassait des millions avec ses arnaques il y a quelques années, ce n'est pas maintenant qu'il va pouvoir se permettre d'en acheter une. Sachant que c'est la crise, en particulier chez eux. La JLC a déménagé une énième fois... Ils n'ont pas fait de crémaillère ou un home tour comme à leur habitude vu que la maison n'est pas à la hauteur de leurs maisons précédentes. Évidemment, ce sont toutes des locations, contrairement à ce que Jazz disait en nous faisant croire qu'elle valait 10 millions. Elle n'a jamais été propriétaire !", a assuré la blogueuse.

"Toute leur vie, c'est du fake !"

Récemment, Laurent Correia s'est également affiché en possession de nombreuses liasses de billet de 500 euros. Il aurait retiré 3 millions en liquide à la banque. Cette fois encore, @reinedelasaucetmz crie au fake : "C'est complètement faux ! Aucune banque n'accepte de donner cette somme en liquide. Ce sont simplement des liasses de faux billets achetées sur Amazon et Ali Express. C'est une technique que les traders, les célébrités et les rappeurs utilisent dans leur clip pour vendre du rêve", a-t-elle déclaré avant de préciser que les billets de 500 euros ne seraient d'ailleurs plus émis depuis 2019.

"Ce pseudo trader arnaque et vole les gens depuis des années. Toute leur vie, c'est du fake ! Ne tombez surtout pas dans leur jeu !", a-t-elle conclu.

Pour le moment, Jazz et Laurent n'ont pas encore répondu à ses accusations et continuent de vivre leur meilleure vie à Dubaï.