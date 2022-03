Jazz et Laurent ruinés ? Elle répond cash aux rumeurs et balance sur sa fortune

Mais ils ne sont pas non plus ruinés. Et pour cause : Jazz dévoile que leur maison de Dubaï, dont elle est propriétaire à 50/50 avec Laurent, vaudrait 10 millions d'euros. En plus de ça, ils sont aussi proprios de plusieurs biens qu'ils louent à Dubaï et ont plusieurs business. Au final, leurs gains sur les réseaux ne sont que du "plus" au quotidien. "Notre richesse ne se base pas sur ce qu'on gagne tous les mois. C'est ce qu'on mettait de côté, ce qui payait notre train de vie." assure Jazz.

"On a de quoi vivre très, très longtemps"

La soeur d'Eva Queen ne va donc pas se retrouver à la rue, loin de là. "On a de quoi vivre très, très longtemps sans que Snap ne change rien à ma vie. Je n'aurais pas le plus mais je n'aurais pas le moins. Mon train de vie ne peut pas être la même folie donc je fais un peu plus attention. (...) La JLC, nous sommes très très très très loin d'être ruiné." confie Jazz qui conclut : "On a juste pris la décision de ne plus exposer nos biens, de parler d'argent comme on le faisait."