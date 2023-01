Alcool, ballons, embrouille en public... La soirée de Jazz et Laurent Correia est allée beaucoup trop loin... Elle s'explique

"Hier soir a eu lieu une énorme fête sur Dubaï regroupant plusieurs influenceurs pour le Nouvel An. Parmi eux : Jazz, Laurent, Sebydaddy, Bryan, Julia Paredes, etc.. Laurent et Jazz ont été mêlés à une énorme embrouille, car Laurent était totalement déchiré (alc*ol, ballon sans s'arrêter). Plusieurs personnes ont essayé de séparer cette bagarre et entre Jazz et Laurent, la gue*re a été déclarée", peut-on lire en story.

"Ils sont rentrés séparés à leur domicile car Laurent était devenu incontrôlable. Voilà pourquoi Jazz a posté une story il y a quelques heures", conclu le compte.

Jazz sort du silence

Ce mardi 3 janvier 2022, Jazz est réapparu en story et a pris la parole sur cette affaire. "J'ai passé un début d'année de m*rde, c'est vrai. Depuis le soir du nouvel an en fait. J'ai vu qu'il y a des choses qui sont sorties sur les réseaux. Il y a du vrai, mais aussi de l'exagération", commence celle qui a choqué tout le monde en offrant une carte de crédit à sa fille de 5 ans.

"Laurent était dans une ambiance de fête. C'est vrai que je me suis disputée avec lui vraiment fort (...) J'étais furieuse qu'il nous mette dans une position risquée. Quand il y a énormément de monde, tu ne peux pas avoir la même attitude qu'avec tes amis (...) On s'est grave disputés et ça m'a choquée, car on ne se dispute jamais en public (...) J'ai décidé de me casser. Ça faisait 2h que j'essayais de le résonner. (..) J'ai honte, je vous le dis clairement, j'ai honte. Devoir me justifier publiquement ça me ch*er. Que ces gens là aient pu voir des choses ça me fait ch*er. Ça m'a grave dérangée de montrer une petite faiblesse dans mon couple publiquement", a-t-elle admis.

Heureusement, tout va mieux pour le couple aujourd'hui.