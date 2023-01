Maeva Ghennam droguée à son insu lors d'une soirée ? Découvrez tout ce qu'il se serait passé

Maeva Ghennam est actuellement en diffusion dans Le Cross sur W9. Si son image n'était pas au top auprès des téléspectateurs après Les Cinquante, cette nouvelle émission n'a pas arrangé les choses. En effet, les fans lui en ont énormément voulu d'avoir trahi Julien Tanti et elle a reçu beaucoup de critiques. Récemment, c'est à cause de son attitude envers Marwa que la star des Marseillais est devenue la cible de nombreuses attaques. En effet, les internautes l'accusent d'avoir harcelé la candidate et lui ont mis bien cher sur Instagram.

"Franchement, ça fait mal au coeur quand on regarde Le Cross. Tu harcèles trop Marwa. A un moment, stop, je ne sais pas comment la prod te laisse faire", "Maeva a toujours été jalouse des filles plus belles qu'elle (regardez avec Milla, Marine, Marwa, etc.)", "Désabonnez-vous d'elle, arrêtez d'acheter ses produits, qu'elle se trouve comme caissière à Auchan, ça lui fera la plus belle leçon de vie", "Ton harcèlement est hyper horrible envers Marwa, soigne toi, jalouse", peut-on notamment lire.

"Maeva a confié qu'elle avait déjà été droguée à son insu"

Mais les critiques des haters, n'ont jamais atteint Maeva Ghennam qui vit sa meilleure vie entre Dubaï et le Sud de la France. Très fêtarde, elle est souvent aperçue en boîte de nuit et, parfois, tout ne se passe pas comme prévu. Récemment, elle s'est même retrouvée au coeur d'une grosse embrouille à Dubaï. "Je rejoins les Tanti voir le match... J'arrive et je reçois un glaçon dans ma tête ! Je me retourne, je cherche à savoir qui c'est. Il y a une table avec des mecs et il y a en a un qui me dit 'c'est lui' en me parlant de ses copains. (...) Ils se foutaient de ma gueule et ça part en embrouille (...) Ils voulaient me frapper ! (...) Il m'arrive toujours des dingueries, ils sont toujours là à me casser les bonbons alors que je ne calcule personne !", a-t-elle raconté.

>> "Je vais ouvrir ma bouche, elle va pleurer" : affichée par Jazz, Maeva Ghennam la clashe <<

Cette fois, c'est une histoire encore plus grave que raconte @fakinfluenceurs en story. En effet, le blogueur explique que Maeva Ghennam aurait été droguée à son insu lors d'une soirée à Cannes. "Maeva a confié qu'elle avait déjà été droguée à son insu lors d'une soirée dans un club à Cannes. En allant aux toilettes, elle a posé son verre et l'a récupéré juste après en buvant, comme si de rien n'était. Elle a expliqué qu'elle avait totalement oublié ce qu'il s'était passé ce soir-là et qu'elle racontait cette histoire à partir de témoignages de ses amis présents sur place...", rapporte-t-il.

Comme quoi, même les célébrités ne sont pas à l'abri de ce genre de choses, qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. On ne le répètera jamais assez, ne laissez jamais votre verre sans surveillance !