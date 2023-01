"Elle, c'est la pire de toutes" : Maeva Ghennam se filme en train de faire "pipi dans la nature" et se retrouve (encore) dans la sauce

Maeva Ghennam enchaîne les bad-buzz en ce moment ! Récemment, une jeune femme est venue témoigner dans TPMP suite aux chirurgies esthétiques ratée dont elle a été victime. Sur le plateau, elle a notamment dit qu'elle était passée sur le billard pour avoir une silhouette semblable à celles de Kim Kardashian ou Maeva Ghennam. Dans la foulée, la star des Marseillais a reçu plein de critiques. En vacances en Islande, elle n'a pas vraiment compris pourquoi elle se retrouvait dans la sauce et a répondu aux attaques.

"Il y a une meuf qui passe sur TPMP pour une chirurgie ratée qu'elle a faite en Tunisie en disant qu'elle veut me ressembler et ça me retombe dessus. À quel moment j'ai incité quelqu'un à faire de la chirurgie esthétique ou à me ressembler ?! Je peux me détendre et profiter avec ma mère ?! Lachezzzz moooooi !!!!!!", s'est-elle agacée.

Maeva Ghennam fait "pipi dans la nature" et provoque la colère des twittos

Des critiques qui ne l'ont pas empêchée de profiter pleinement de ses vacances. Mais, une de ses stories faites durant une sortie dans la neige a, une nouvelle fois, attiré l'attention de ses followers. "Donc là je cherche un endroit pour faire pipi", déclare-t-elle tout en scrutant le paysage pour dénicher un coin tranquille pour faire ses besoins.

Peu après, celle qui a été accusée d'harcèlement sur Marwa dans Le Cross trouve l'endroit adéquat et se filme entrain de faire pipi : "Je suis en train de faire pipi dans la nature, j'avais trop envie parce que j'ai bu de l'eau", explique-t-elle pendant qu'on entend tout en fond. Visiblement, la candidate est plutôt fière d'elle puisqu'elle nous montre même le résultat dans la neige : "mon pipi il a fait trou", découvre-t-elle.

"Le niveau intellectuel est affligeant"

Une story qui a provoqué beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. En soit, ce n'est pas l'action en elle-même le problème, puisque tout le monde a bien été obligé un jour ou l'autre de faire ses besoins dans la nature, mais les internautes ne comprennent pas pourquoi elle a filmé ça et l'a partagé à ses abonnés. Encore une fois, elle a reçu de nombreuses critiques sur Twitter.