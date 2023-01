"Ferme bien ta gue*le !" : Gilles Verdez accuse Benjamin Castaldi d'être "un mauvais père", il pète un câble et s'en prend à son collègue

Décidément, Gilles Verdez est en très grande forme depuis le retour de TPMP ! Il y a quelques jours, le chroniqueur s'est clashé très fort avec Matthieu Delormeau. "Toi, ta gu*ule (...) Tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait réussir en étant honnête. Quand tu vends huit fois le même documentaire sur Disney en changeant une interview et en le facturant je ne sais pas combien, est-ce que c'est honnête ?", a-t-il lancé à son collègue, qui lui a répondu : "Ma boite qui marche si mal comme l'autre c*n le dit, elle fait tourner 4 CDI et 20 personnes. Pendant que tu mets ta petite gue*le sur CNEWS pour gagner du pognon, moi, je donne du travail à 20 personnes (...) Et toi, tu donnes du travail à qui ? Tu n'es même pas journaliste, ta carte de presse, tu te l'es mise dans le c*l. Tu n'as aucune intégrité à part répondre aux ordres !"

"Ferme bien ta gue*le avant que je m'énerve"

Ce vendredi 13 janvier 2023, le mari de Fatou s'est fait un nouvel ennemi. En effet, alors que Cyril Hanouna et ses chroniqueurs débattaient sur l'éducation de leurs enfants, Gilles Verdez s'en ait pris à Benjamin Castaldi. "Je ne sais pas comment tu as élevé tes enfants, ils t'ont tous échappé de manière éducative. Si c'est toi le symbole de la punition on est mal barré". "Ferme bien ta gue*le avant que je m'énerve"

>> "Je vous déteste !" : un chroniqueur de Cyril Hanouna pète les plombs face à un invité de TPMP <<

L'ancien animateur de Secret Story a ensuite indiqué qu'il lui arrivait de mettre son fils de 2 ans "au piquet", quand il faisait des bêtises. Suite à cette révélation, Gilles Verdez l'a encore accusé d'être un mauvais père.

"Vous incarnez le pire Castaldi"

"Benjamin, je vous aime beaucoup, mais vous êtes le prototype du mauvais père. Vous vous rendez compte de ce que vous allez faire. Le petit dernier je l'ai vu, il est admirable. C'est un bébé fantastique. Vous allez le gâcher parce que vous allez projeter sur lui vos propres névroses. C'est ça qui est dramatique. Vous incarnez le pire Castaldi. Le mettre au piquet, le pauvre petit. Il a rien demandé le petit Gabriel. Un ange au piquet !", a-t-il déploré devant un Benji avec un sourire de façade.

>> "Ça me dégoûte" : Delphine Wespiser fait halluciner tout le monde en dévoilant son pire tue-l'amour <<

Décidément, c'est un ennemi par semaine ces derniers temps pour Gilles Verdez !