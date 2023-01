"Je t'emm*rde toi et toute ta famille" : nouveau festival d'insultes en direct entre deux chroniqueurs dans TPMP

L'année 2023 démarre sur les chapeaux de roues pour TPMP ! Hier, les chroniqueurs ont dévoilé leurs bonnes résolutions à Cyril Hanouna. Kelly Vedovelli a fait savoir qu'elle voulait absolument avoir une galoche de l'animateur, Raymond a déclaré vouloir se mettre au sport, Jean-Marie Bigard veut continuer sur sa lancée et ne plus boire d'alcool, Géraldine Maillet souhaite progresser au tennis et Danielle Moreau veut "plus de sexe". De son côté, Matthieu Delormeau a indiqué qu'il ne souhaitait "plus s'engueuler avec les gens". Gilles Verdez, lui, a pris la décision d'être plus calme et de ne plus se retrouver dans les polémiques.

Et bien les résolutions des deux chroniqueurs auront durée... 24 heures ! Ceux qui s'étaient déjà violemment disputés il y a quelques mois ont remis ça ce mardi 3 janvier 2022. Et on peut dire qu'il se sont lâchés !

"Ta carte de presse, tu te l'es mise dans le c*l"

"Toi, ta gu*ule (...) Tout à l'heure, tu disais qu'on pouvait réussir en étant honnête. Quand tu vends huit fois le même documentaire sur Disney en changeant une interview et en le facturant je ne sais pas combien, est-ce que c'est honnête ?", commence Gilles Verdez en s'adressant à Matthieu Delormeau.

Celui qui a poussé un coup de gueule sur Miss France lui a alors rappelé que sa boite de production permettait de donner du travail à plusieurs personnes. "Ma boite qui marche si mal comme l'autre c*n le dit, elle fait tourner 4 CDI et 20 personnes. Pendant que tu mets ta petite gue*le sur CNEWS pour gagner du pognon, moi, je donne du travail à 20 personnes", s'est-il agacé, avant d'ajouter : "Et toi, tu donnes du travail à qui ? Tu n'es même pas journaliste, ta carte de presse, tu te l'es mise dans le c*l. Tu n'as aucune intégrité à part répondre aux ordres !". À partir de ce moment-là, les deux chroniqueurs se sont levés et se sont mis à se hurler dessus en s'insultant de tous les noms.

"J'enc*le mes résolutions !"

"Je t'emm*rde toi et toute ta famille sur sept générations", a ensuite lancé celui qui a embrassé Delphine Wespiser. Face à toutes ces insultes, Baba lui a rappelé sa résolution et Matthieu lui a répondu : "C'est fini, les résolutions, ça aura tenu un jour. Tant pis s'il y a des enfants, mais j'enc*le mes résolutions !".

Ça c'est de la volonté !