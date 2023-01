"J'aimerais avoir ma galoche" : Kelly Vedovelli réclame (encore) un bisou à Cyril Hanouna, et c'est ultra gênant

Cyril Hanouna ne s'attendait pas à ça pour le grand retour de TPMP ! Ce lundi 2 janvier 2023, à l'occasion de la première émission de cette nouvelle année, l'animateur qui a surpris tout le monde avec son nouveau look a demandé à ses chroniqueurs s'ils avaient pris de bonnes résolutions pour 2023. Dans l'ensemble, les personnes présentes autour de la table sont restées dans le classique : Raymond veut se mettre au sport, Géraldine Maillet espère faire progresser son classement au tennis, Gilles Verdez va essayer de se retrouver au coeur de moins de polémiques et Matthieu Delormeau ne veut plus s'"engueuler avec les gens".

Deux autres chroniqueuses ont, elles, des souhaits plus surprenants. En effet, Danielle Moreau veut "moins de kilos et plus de sexe". Elle a aussi officialisé son crush pour Jean-Marie Bigard. De son côté, Kelly Vedovelli, qui avait déjà demandé une galoche à Cyril Hanouna pour Noël, n'a visiblement pas eu son cadeau et s'est permise d'insister pour cette nouvelle année.

"J'aimerais faire le souhait d'enfin avoir ma galoche de votre part"

"Alors, j'ai de grandes résolutions. Déjà, j'aimerais reprendre ma cure de substance médicinale pour me calmer un petit peu parce que je sentais que je commençais à être un peu trop nerveuse sur cette fin d'année. J'aimerais vraiment être calme cette année, donc je vais reprendre cette petite cure concoctée par mon sorcier attitré", a commencé celle qui a répondu à certains followers qui l'ont accusée d'être vénale.

"Ensuite, vous savez qu'on peut faire des voeux pour la nouvelle année ? On se souhaite des voeux, mais on peut aussi en souhaiter... Donc j'aimerais faire le souhait d'enfin avoir ma galoche de votre part. Je vois que ça galoche tout le monde et moi je n'ai jamais vu le bout de votre langue", a-t-elle ajouté. Visiblement gêné, Baba est rapidement passé à la personne suivante.

Alors, le voeux de Kelly Vedovelli sera-t-il enfin exaucé ? Affaire à suivre.