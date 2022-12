"Merci Cyril. Encore une vénale" : la remarque de trop pour Kelly Vedovelli, "Lâchez-moi les vieilles biques"

Kelly Vedovelli passe actuellement des vacances à Dubaï. Toute heureuse de ce séjour, elle l'a annoncé à ses fans en postant une jolie photo d'elle dans une voiture. Mais en postant ce cliché elle n'imaginait pas qu'il ferait autant parler ! En effet, dans les commentaires, un hater l'a attaquée en lui reprochant de trop afficher sa fortune.

Kelly Vedovelli est ciblée par de nombreuses critiques

"La photo en elle-même est jolie. Mais le problème c'est qu'ils en font toujours plus. C'est bien mieux de poser à Dubaï avec un sac Louis Vuitton à plusieurs milliers d'euros, avec une Rolex au poignet ainsi qu'un bracelet Fred hors de prix. Forcément ça fait plus crédible. C'est dommage car la photo est jolie, mais la superficialité a pris le dessus. Ils peuvent poser avec des affaires hors de prix, mais c'est mieux d'éviter de les poster sur les réseaux juste par respect pour les personnes qui travaillent vraiment, qui se lèvent tous les matins pour gagner un salaire qui leur permettent juste de payer leur facture et leur loyer. Mais en 2022 tout n'est que paraître malheureusement et ça va bien sûr s'empirer, car si on pose pas en montrant sa fortune ou son physique et bien on n'existe pas. Les influenceurs l'ont bien compris 😅 mais je préfère garder ma dignité, d'autres sont prêts à vendre leur valeurs, leur dignité pour exister... c'est triste 🤔", écrit-il.

La chroniqueuse répond cash à ses haters

En guise de réponse, la chroniqueuse qui a fait une demande assez spéciale à Cyril Hanouna pour Noël s'est contentée de le troller : "C'est pas un bracelet Fred, mais Cartier".

Mais sous cette photo, un autre commentaire n'a pas échappé à Kelly Vedovelli et l'a particulièrement agacé : "Elle passe de Shein à Yves Saint-Laurent and co. Ce ne sont pas ses passages à la tv qui payent tout ça. Merci qui ? Merci Cyril. Encore une vénale".

Elle n'a pas hésité a affiché le commentaire de son abonnée en story, avant de poster son visage en écrivant "Lâchez-moi les vieilles biques". Dans une autre story, elle a décidé de prendre la parole pour mettre les points sur les i.

"C'est sûrement ça qui vous emmerde"

"Mise au point : Je pense vous avoir montré depuis maintenant dix ans que je suis sur les réseaux sociaux à quel point j'aime tout dans la vie. Mon franc parler, mon naturel, mes nombreux plaisirs simples avec mes amis. Aussi bien au Mcdo qu'au Four Seasons, aussi bien chez H&M que chez Dior (si je peux me le permettre, sinon je filme les vitrines car j'aime la mode). Bref, Dubaï, vous avez vraiment du mal, ok soit, je suis curieuse et je voulais voir de mes propres yeux", commence-t-elle.