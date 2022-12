"C'est pas un bracelet Fred mais Cartier" : accusée d'exhiber sa fortune à Dubaï, Kelly Vedovelli assume et trolle un internaute

Récemment, Kelly Vedovelli a fait le buzz dans TPMP après une demande improbable à Cyril Hanouna pour Noël. En effet, la chroniqueuse a demandé à son boss de lui rouler une galoche ! "Avec tout ce que vous vous êtes mis dans la bouche tout à l'heure, ça doit sentir très bon. J'ai envie de fraîcheur, alors une petite galoche", a réclamé la jolie blonde. Très gêné, Cyril a rapidement pris ses affaires et quitté le plateau, avant de revenir et de voir que Matthieu Delormeau était plutôt emballé par l'idée et tentait de s'incruster : "Moi je suis assez d'accord pour l'idée ! C'est un amour fraternel... Et si on s'embrassait tous ?"

Si on sait que Cyril Hanouna a tenu sa promesse en offrant un relooking à Danielle Moreau, on ne sait en revanche pas si il a offert le cadeau souhaité à Kelly. En tout cas, cette dernière semble bien occupée ces derniers jours et passe du bon temps à Abu Dhabi. "📍Abu Dhabi. Hâte de vous faire découvrir ma première fois à Dubaï 🌇", a-t-elle écrit en légende d'un post Instagram.

"La superficialité a pris le dessus"

En postant cette photo, Kelly Vedovelli ne s'attendait sûrement pas à recevoir des attaques de la part de certains abonnés. Et pourtant, l'un d'eux lui a reproché de trop exhiber sa fortune : "La photo en elle-même est jolie. Mais le problème c'est qu'ils en font toujours plus. C'est bien mieux de poser à Dubaï avec un sac Louis Vuitton à plusieurs milliers d'euros, avec une Rolex au poignet ainsi qu'un bracelet Fred hors de prix. Forcément ça fait plus crédible".

"C'est dommage car la photo est jolie, mais la superficialité a pris le dessus. Ils peuvent poser avec des affaires hors de prix, mais c'est mieux d'éviter de les poster sur les réseaux juste par respect pour les personnes qui travaillent vraiment, qui se lèvent tous les matins pour gagner un salaire qui leur permettent juste de payer leur facture et leur loyer. Mais en 2022 tout n'est que paraître malheureusement et ça va bien sûr s'empirer, car si on pose pas en montrant sa fortune ou son physique et bien on n'existe pas. Les influenceurs l'ont bien compris 😅 mais je préfère garder ma dignité, d'autres sont prêts à vendre leur valeurs, leur dignité pour exister... c'est triste 🤔", ajoute le hater.

"C'est pas un bracelet Fred, mais Cartier"

En guise de réponse, la chroniqueuse qui s'est récemment confiée sur un problème de santé s'est contentée de répondre, non sans humour : "C'est pas un bracelet Fred, mais Cartier". Du troll efficace.