"Ça grossit et c'est très dérangeant" : Kelly Vedovelli se confie sur l'opération qu'elle va subir

Le 31 janvier 2022, Kelly Vedovelli s'est montrée très inquiète en story Instagram. La chroniqueuse de TPMP a publié plusieurs images où on peut la voir avec une grosseur au niveau droit de son cou. "J'ai une boule qui a poussé ici... go chez le docteur", a-t-elle écrit en story, avant de partagé le message de son amie Maya Miiaa qui l'avait déjà alertée sur cette "bosse" : "Ça fait depuis trois semaines que je t'ai dit de consulter. Je croyais que c'était parti".

Depuis, celle qui a demandé une galoche à Cyril Hanouna comme cadeau de Noël n'avait plus parlé de cette inquiétude à ses abonnés. Mais, ce jeudi 1er décembre 2022, après avoir reçu de nombreuses questions sur le sujet, elle a enfin pris la parole. "Pour la boule que j'aie ici, j'ai de bonnes nouvelles. Ce n'est rien de grave, c'est un lipome [une tumeur bénigne constituée de graisse qui n'entraîne généralement aucune complication, NDLR]. Il faut l'enlever parce que ça grossit et c'est très dérangeant, mais il n'y a rien de grave", a-t-elle expliqué. Une information qui devrait rassurer ses fans.

Deux opérations à quelques semaines d'intervalle

La chroniqueuse qui a récemment balancé un gros indice sur sa situation amoureuse a ensuite annoncé qu'elle allait subir une opération pour enlever cette tumeur. Mais cela ne devrait pas avoir lieu avant le mois de janvier, car elle compte partir en vacances en décembre.

"En plus, il faudra une semaine de repos après. Donc avec les périodes de fêtes, ça va être trop compliqué de me faire opérer avant. C'est une opération qui dure une heure et demie et ce n'est pas une urgence car c'est un truc bénin. Mais il faut l'enlever. Plus de peur que de mal. C'est très esthétique aussi, dans le sens où je ne supporte plus ma tête avec cette boule", a-t-elle confié.

Dans sa story, Kelly Vedovelli a ensuite révélé qu'elle avait déjà subi une autre opération il y a trois semaines. Elle s'est fait opérer de la myopie et assure être "très contente" de ce choix qui lui "change la vie". "C'est indolore. Si vous avez des questions, je peux vous en parler un peu plus", a-t-elle conclu.