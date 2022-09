"Si tu n'étais que belle..." : Kelly Vedovelli recrutée que pour son physique ? Cette phrase de Cyril Hanouna qui a choqué la chroniqueuse

Tandis que la présence de Kelly Vedovelli sur le plateau de TPMP divise toujours le public, la crédibilité de la chroniqueuse n'a pas été aidée par Cyril Hanouna. Ce lundi 5 septembre 2022, quelques jours seulement après la rentrée officielle de l'émission sur C8, l'animateur a en effet sous-entendu que la DJ n'avait pas forcément été recrutée pour les bonnes raisons.

Kelly Vedovelli recrutée pour son physique ?

Là où Diana, nouvelle recrue de Touche pas à mon poste pour présenter une pastille sur l'univers des médias, faisait ses premiers pas à l'écran, Cyril Hanouna en a profité pour lui demander son avis sur l'équipe habituelle du talk show. A cet effet, elle n'a pas hésité à déclarer qu'elle trouvait Kelly Vedovelli très jolie. Un compliment qui a logiquement fait plaisir à cette dernière, mais qui a par la suite été gâché par l'intervention de l'animateur.

"Vous pensez que c'est pour quoi qu'elle est ici ?" a-t-il balancé en retour. Or, alors même que des rumeurs de couple entre Hanouna et Vedovelli existent depuis plusieurs mois, le voir insinuer qu'elle n'est là que pour son physique et non pour ses compétences de chroniqueuse et le travail qu'elle mène en coulisses ne lui a logiquement pas fait plaisir. "Je pense que c'est le truc le plus grave que vous puissiez dire", a-t-elle ainsi répliqué. Aïe.

Cyril Hanouna s'excuse

De quoi débuter cette nouvelle saison par des tensions gênantes ? On vous rassure, ça n'est pas le cas. Cyril Hanouna l'a reconnu, sa remarque était déplacée et n'était pas à la hauteur de ce qu'il pensait d'elle, "Je rigole. (...) Si tu n'étais que belle, tu serais chez toi. J'en ai vu des beautés qui sont encore chez elles". Un mea culpa accepté et qui a finalement permis à la bonne humeur de retrouver sa place autour de la table.

Tout est bien qui finit bien (sauf pour les gens trop beaux mais visiblement trop bêtes qui ont été recalés par le présentateur !)