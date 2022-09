Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli en couple ? Face à l'insistance des fans, la chroniqueuse sort du silence

TPMP a fait un retour fracassant sur C8 ce lundi 29 août 2022. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont notamment revenus plusieurs fois sur la guerre que mène Booba contre les influenceurs. Magali Berdah est même venue sur le plateau pour s'expliquer et on peut dire que la discussion avec l'animateur était plutôt tendue !

En revanche, après avoir été également en froid avec Kelly Vedovelli, Baba s'entendrait beaucoup mieux avec sa chroniqueuse. En effet, les deux stars auraient passé leurs vacances ensemble. Des petits curieux ont remarqué que la DJette se trouvait dans la villa de l'animateur dans le Sud et ils ont été aperçus en train de faire les magasins ensemble... De quoi rapidement relancer les rumeurs de couple !

Si Cyril Hanouna a déclaré être fermé à l'amour, ses histoires de coeur passionnent toujours autant les fanzouzes, d'autant plus qu'il est séparé de la mère de ses enfants, avec qui il garde un très bon contact. "C'est un amour mon ex, je l'adore, c'est une bombe. On est toujours très très très potes (...)", a-t-il expliqué dans Elise et Julia, Le Podcast sur Spotify.

Kelly Vedovelli est-elle en couple ?

Malgré tout ça, les rumeurs de couple avec Kelly Vedovelli reviennent très régulièrement. Visiblement lassée, la chroniqueuse a mis les choses au clair concernant sa vie amoureuse en story.