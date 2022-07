Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli (TPMP) : des vacances secrètes ensemble ? Des internautes enquêtent et sortent leurs preuves

Il y a quelques semaines, Cyril Hanouna avait laissé penser qu'il ne s'entendait plus avec Kelly Vedovelli. Dans une émission de TPMP, l'animateur avait en effet profité d'une confidence de sa chroniqueuse, "Mon rêve, c'est de faire Pékin Express", pour balancer en direct : "Je m'en occupe. Si en plus on peut se débarrasser de vous".

Quelques minutes plus tard, et alors qu'il avait déjà fait pleurer la DJ plusieurs jours auparavant, il avait réitéré ses propos au détour d'une discussion avec Stéphane Rotenberg, "J'aimerais te demander un petit service. Il y a Kelly qui voudrait faire Pékin Express. Et nous, on aimerait forcément s'en débarrasser. L'un dans l'autre, on se rendrait mutuellement service".

Vacances en duo pour Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli ?

Des propos particulièrement gênants sur le moment qui, heureusement, ne reflèteraient en rien leur véritable relation. Au contraire, à en croire l'oeil de lynx d'un internaute, Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli s'entendraient parfaitement en coulisses au point... de possiblement passer leurs vacances ensemble. En effet, le Twittos en question a remarqué que la chroniqueuse s'était invitée dans la Villa de l'animateur, chose qu'il est possible de constater grâce aux décorations en arrière-plan (voir ci-dessous).