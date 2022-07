TPMP : une chroniqueuse complètement lâchée par la bande de Cyril Hanouna, "Ça a été dur"

Dans chaque famille on s'aime, on se soutient, on s'engueule, on se fait la tête, on se déchire, on se retrouve... et celle de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste ne fait pas exception. On peut régulièrement le découvrir sur le plateau de l'émission de C8, les différents chroniqueurs passent en effet par toutes les émotions dès qu'un nouveau débat est lancé. Et à en croire Delphine Wespiser, elle a notamment pu goûter pour la première fois cette année à la trahison familiale.

Souvenez-vous, à l'occasion de l'élection présidentielle, la Miss France 2012 avait révélé qu'elle soutenait Marine Le Pen, candidate d'Extrême Droite. Une déclaration qui avait choqué ses collègues, loin d'être en phase avec les idées de la membre du RN et des arguments de Delphine Wespiser, mais également les téléspectateurs. Ainsi, en plus de différents clashs avec certains chroniqueurs à l'écran, elle s'était rapidement retrouvée au centre d'un lynchage sur les réseaux sociaux.

Delphine Wespiser déçue par ses collègues de TPMP

Une situation à laquelle elle pensait s'être préparée, "Je me suis dit, comme chaque buzz, un autre buzz va surgir et effacer", mais dont l'ampleur l'a finalement totalement submergée. "Ça a été dur. Je pense que ça a duré pas loin de trois semaines", a-t-elle ainsi déploré dans le podcast Femmes de télé. Mais plus que cette haine en ligne dont elle a été victime, c'est bien le manque de soutien des membres de TPMP qui lui a fait le plus mal à l'époque.

"C'est ce principe d'aller dans le sens du vent. A un certain moment, il ne faisait sans doute pas bon pour la carrière des uns et des autres de me soutenir", a balancé la chroniqueuse, encore amère. A la fois déçue et blessée par la situation, elle n'a pas hésité à critiquer l'hypocrisie de cette grande famille de C8, "Là j'ai vu le visage des gens". Ambiance...

A noter que n'est pas la première fois que Delphine Wespiser s'attaque à l'attitude des chroniqueurs de TPMP. En juin dernier, elle avait déjà lâché auprès de TVMag, "Ce qui est très marrant, c'est que quand on a des collègues comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. (...) je me suis sentie très, très seule". Attendue en septembre sur le plateau du talk show, ses retrouvailles avec les autres s'annoncent tendues à la rentrée...