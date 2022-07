Cyril Hanouna prêt à arrêter TPMP à cause d'une addiction ? "Je ne peux pas m'arrêter (...) c'est un cercle vicieux"

Alors que Cyril Hanouna a récemment renouvelé son contrat avec le groupe Canal+, ce qui permettra à Touche pas à mon poste de rester sur nos écrans pendant encore quelques années, l'animateur emblématique de C8 va-t-il finalement tout plaquer pour se lancer dans une nouvelle carrière ? Et pourquoi pas...

Hanouna se livre sur son addiction du moment

Contrairement à ce que l'on pouvait croire jusqu'à présent, Cyril Hanouna n'est pas accro aux bonnes audiences de ses émissions. Au contraire, la véritable addiction du présentateur est en réalité sportive. A l'occasion d'une interview accordée au Parisien, il a en effet confessé être le plus grand fan... du padel.

"C'est ma passion absolue, je fais plus de padel que de télé, a-t-il admis avec fierté. Je dispute pratiquement tous les tournois en France... Je pars la semaine prochaine à Aix-en-Provence, après je ne sais même plus, je vais partout !" Preuve de son amour pour cette discipline méconnue qu'il a débuté en 2019, il la fait désormais passer avant son propre métier, "Je rate parfois des émissions parce que je suis en compétition.."

Le padel en prio sur sa carrière ?

Et visiblement, si l'on se fie à ses propos, la situation n'est clairement pas près de s'améliorer et son absence de TPMP pourrait être de plus en plus fréquente. La raison ? Alors qu'il a déjà participé à 38 tournois en moins d'un an, il espère atteindre les 45 d'ici la fin de l'été avec un objectif bien précis en tête, "Le classement au padel est plus drôle qu'au tennis. C'est évolutif, tu sais exactement combien tu es à l'instant T. Là, je suis 240e, je vais faire beaucoup de tournois cet été pour essayer d'entrer déjà dans le top 200." Et après ? "On verra pour le top 100."

Une ambition folle pour l'habituel animateur/producteur, mais qu'il ne contrôle pas totalement. Cyril Hanouna en a conscience, son amour pour le padel peut être quelque peu malsain pour sa propre vie privée et sa carrière. "Pour la famille, ça devient pesant. Je ne suis pas là tous les week-ends, ça me prend énormément de temps, a-t-il avoué. Le problème, ce que je ne peux pas arrêter, sinon je vais baisser au classement. C'est un cercle vicieux. Tu es obligé de continuer. (...) En février, le seul mois où j'ai baissé, je n'étais vraiment pas bien !"

Comme diraient les personnages d'How I Met Your Mother, il est peut-être l'heure d'une intervention... Heureusement pour lui et ses proches, le padel ne sera pas aux JO 2024 !