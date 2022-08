Cyril Hanouna se confie sur sa relation surprenante avec son ex-femme, "c'est une bombe"

"C'est un amour mon ex"

S'ils ne partagent plus leur vie au quotidien, ils sont restés ultra proches. "On s'adore. Je l'ai tous les jours au téléphone. Y a pas de genre 'tu les prends mercredi en 8...'. Je lui dis 'je passe prendre les enfants, on va faire une petite darka, tu veux venir ?'". Pas question non plus de jalousie entre eux. Interrogé sur celui qui l'a peut-être remplacé dans la vie de son ex-femme, Cyril Hanouna ne semble pas au courant. Même s'il précise : "elle a eu des mecs... Elle a eu un mec, elle m'a envoyé la photo, je l'ai charriée, on a rigolé".

Pas la moindre ombre au tableau entre les deux parents, au contraire : "C'est un amour mon ex, je l'adore, c'est une bombe. On est toujours très très très potes".

Ce n'est pas la première fois que Cyril Hanouna couvre de compliments la maman de ses enfants. En avril dernier déjà, il confiait sur AirZen Radio tout le bien qu'Emilie apporte à Bianca et Lino : "Leur maman est extraordinaire. Elle fait les deux. Elle a l'autorité, mais elle est aussi très copine avec eux et c'est grâce à elle, comme elle les cadre bien que je peux encore plus m'amuser avec eux".

A la télé comme dans sa vie privée, Cyril Hanouna semble un expert pour transformer un échec en succès.