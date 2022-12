"C'est une bomba latina" : Cyril Hanouna offre un relooking très surprenant à Danielle Moreau dans TPMP, une transformation validée ?

En début de semaine, Cyril Hanouna dévoilait en direct le classement des chroniqueurs de TPMP préférés des téléspectateurs. Un classement établi à l'issu d'un sondage auprès du public et qui a, malheureusement pour elle, vu Danielle Moreau se retrouver tout en bas de la liste avec seulement 2,1% de votes pour elle.

Cyril Hanouna relooke Danielle Moreau

Face à cette situation, l'animateur de C8 a donc tenté un coup de poker afin de lui permettre de taper plus facilement dans l'oeil des fans et de briller plus fortement sur le plateau. De quelle façon ? Il a tout simplement profité de ce mercredi 14 décembre 2022 pour partir avec elle en mission relooking.

"Avant, Danielle Moreau c'était quelqu'un qui se cherchait. Qui ne s'était jamais trouvée. Ca faisait maintenant plus de 102 ans qu'elle se cherchait, a-t-il annoncé dans Touche pas à mon poste ce jeudi soir, après avoir fait tous les magasins de Paris. Et grâce à ma lumière, notre lumière, car je pense qu'on est tous responsables, Danielle Moreau a changé."

Une nouvelle "bomba latina" sur le plateau

Particulièrement fier du nouveau style déniché pour sa chroniqueuse, d'autant plus qu'il n'avait pas l'aide de Cristina Cordula, l'animateur a par la suite ajouté : "Elle est devenue cette étoile, pas filante, mais marchante. Quand vous allez la voir, vous allez vous dire, "Le plateau avant n'était pas éclairé". C'est comme un néon, comme une lampe Régalli. Comme une lampe torche... dans un trou de balle."

C'est alors que Danielle Moreau, renommée pour l'occasion "la Bomba Latina" est entrée sur le plateau afin de présenter sa nouvelle version. Et à notre grande surprise, Cyril Hanouna a vraiment bien joué le jeu puisque le look final était à la fois sobre et joli. Aucun risque d'épilepsie avec un choix de couleurs improbable, ni d'envie de se laver les yeux à l'eau de Javel avec des ensembles imaginés à l'arrache. Les miracles existent.