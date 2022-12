"C'était mon dernier TPMP" : Delphine Wespiser quitte l'émission et révèle la raison de son départ

Elle avait investi dans des chambres d'hôtes avec son ex, Roger

Car si Delphine Wespiser est séparée de Roger, avant leur rupture, ils avaient un projet en commun : l'investissement immobilier. Ensemble, ils avaient acheté et s'étaient ensuite lancés dans la rénovation. Leur idée ? Retaper un hôtel restaurant et plusieurs bâtiments du domaine de Walbach (Haut-Rhin), pour en faire des chambres d'hôtes et des appartements.

"On est en train de construire des chambres d'hôtes en Alsace. Il y a encore plein de travaux à faire" avait-elle confié à Closer. Et elle avait précisé à Gala : "Là, je suis actuellement en train de faire des chambres d'hôtes chez moi. Donc j'ai juste envie de terminer les travaux, de meubler les lieux, de peindre et restaurer des meubles".