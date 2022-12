"J'étais amoureuse" : Delphine Wespiser avoue son crush pour un chroniqueur de TPMP plusieurs années après

Après plusieurs années d'amour avec Roger, Delphine Wespiser se retrouve célibataire. Elle a récemment annoncé sa rupture avec un touchant message sur Instagram. "Merci, merci pour tout. Je te souhaite du plus profond de mon coeur le meilleur pour la suite du chemin où je ne serai jamais loin. Ciao Amore", a écrit la chroniqueuse de TPMP, avant d'ajouter : "Parce que c'était lui et parce que c'était elle, il y a 7 ans, nous nous sommes rencontrés dans la nuit colorée. Il m'a montré la lumière, celle qui remplit son coeur. Ensemble, nous avons vécu, voyagé, rêvé, construit. Nous nous sommes aimés, avons partagé et nous avons traversé les montagnes, ensemble, toujours ensemble".

Delphine Wespiser avoue son crush pour un chroniqueur

"Je vous souhaite à tous de vivre une histoire comme celle que ma belle étoile m'a offerte en me faisant rencontrer mon amour solaire. Une histoire d'amour envers et contre tous qui embrassera mon coeur et mon âme pour toujours", a conclu l'ancienne Miss France.

Depuis cette séparation, elle attire de nombreux hommes et un en particulier : Matthieu Delormeau. Les deux chroniqueurs se sont d'ailleurs embrassés tendrement après une danse. Mais visiblement, c'est un autre chroniqueur qui plairait à la reine de beauté, ou plutôt qui "plaisait". En effet, dans la quotidienne diffusée ce vendredi 2 décembre 2022, Delphine Wespiser a annoncé qu'elle avait été amoureuse d'une personne présente autour de la table.

"J'étais amoureuse de..."

Après un gros clash entre Gilles Verdez et Jean-Pascal, Cyril Hanouna a lancé le titre "L'Agitateur" et a demandé à l'ancien élève de la Star Academy d'aller danser devant le chéri de fatou. Après cette séquence, Delphine Wespiser en a profité pour faire une surprenante révélation. "Je voulais vous remercier parce que vous avez réalisé un de mes rêves. Quand j'étais petite fille, j'adorais ce titre", a-t-elle tout d'abord déclaré, avant d'avouer : "J'étais amoureuse de Jean-Pascal".

Celle qui a dévoilé le détail physique surprenant qui la séduit à tous les coups chez un homme a ensuite raconté une anecdote très mignonne : "Il y a un de mes copains qui allait à la piscine le mercredi qui, en revenant à l'école primaire en CM2 le jeudi, m'a donné un petit papier avec écrit 'pour Delphine, signé Jean-Pascal', et j'étais là 'Oh Jean-Pascal m'a écrit !'".

Aujourd'hui, il semblerait qu'elle ne soit plus attirée par l'agitateur, et ça tombe bien puisqu'il est très heureux avec Delphine Tellier, avec qui il a récemment eu une petite fille.