Delphine Wespiser : le détail physique très surprenant qui la séduit à tous les coups

Elue Miss France 2012, Delphine Wespiser avait pas mal fait parler à l'époque à cause de la couleur de ses cheveux. Après la fin de son règne, l'Alsacienne était d'abord un peu retombée dans l'oubli, avant de faire son grand retour à la télé. En 2013, elle intégrait Fort Boyard dans le rôle de la juge Blanche, avant de jouer également la soeur jumelle du personnage, Rouge. Dès 2018, elle a rejoint l'équipe de Cyril Hanouna dans TPMP, où ses propos au sujet de Marine Le Pen avaient fait polémique en 2022. Suite à ça, elle avait même réglé ses comptes en direct sur C8.

Côté coeur, la bombe a longtemps été discrète sur sa vie privée, avant d'assumer à 100% son couple avec Roger, qui avait 26 ans de plus qu'elle. Une relation qui s'est terminée en septembre dernier. "Merci, merci pour tout. Je te souhaite du plus profond de mon coeur le meilleur pour la suite du chemin où je ne serai jamais loin. Ciao Amore" avait-elle posté sur Instagram pour annoncer leur rupture. Actuellement célibataire, Delphine Wespiser s'est laissée allée à quelques confidences sur ce qui l'attire chez un homme. Elle s'est confiée à ce sujet dans son podcast, Delphine en toute sérénité, dispo sur Nutriradio. Et on vous prévient, c'est vraiment WTF.

Ce détail physique qui fait vibrer Delphine Wespiser

Si certains font une fixette sur les yeux, la bouche ou encore les pieds (oui, c'est déjà bizarre), Delphine Wespiser est attirée par autre chose chez un homme Quoi ? Le nez. Non, ce n'est pas une blague. Dans son podcast, la chroniqueuse de TPMP a dévoilé ce qu'elle regardait en premier chez un homme, et on n'était pas prêts... "Le nez, puis après, je remonte et c'est le regard" a-t-elle expliqué. Et ce n'est pas fini ! "Moi, j'adore regarder le nez des hommes, pour moi, le nez, c'est très très important. Je trouve que le nez d'un homme, c'est très joli." ajoute Delphine Wespiser.

Face à son co-animateur, la star s'est laissée allée à d'autres confidences au sujet de ce détail physique qui l'attire. "J'ai l'impression que c'est plus, au niveau des narines, au niveau de l'aile du nez. J'aime bien les nez fortement dessinés, je trouve que ça apporte beaucoup de caractère. J'aime les grands nez marqués, saillants, je trouve ça très sexy" a-t-elle expliqué avant d'ajouter pour stopper net ceux qui pensaient pouvoir la séduire à coup de photos. "Ne m'envoyez pas vos photos de pieds ou de nez, je n'y répondrai pas !".