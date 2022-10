"Sous un pont, ce n'est pas insolite..." : Delphine Wespiser lâche les meilleurs endroits originaux (et publics) pour s'envoyer en l'air

Les anecdotes coquines étaient de retour, ce mercredi 26 octobre 2022, dans 6 à 7, juste avant TPMP. Il y a quelques semaines, Matthieu Delormeau avait raconté ses vacances très hot à Cyril Hanouna et aux téléspectateurs. Le chroniqueur avait révélé avoir notamment rencontré un Berlinois et un policier prénommé Kairos. "Parfois j'ai dû, très gentiment, faire des soirées groupées", a-t-il avoué, avant d'ajouter : "J'aurais dû me faire rembourser, j'ai payé 11 nuits d'hôtel et j'ai dormi un seul soir dans ma chambre".

"Vous voulez savoir quoi ? Mes lieux insolites, c'est ça ?"

Cette fois, c'est Delphine Wespiser qui s'est laissée aller à quelques confidences torrides. Après avoir raconté sa rencontre avec un Maasaï, l'ancienne Miss France se rend bien compte que l'animateur attend quelque chose de plus croustillant.

>> Delphine Wespiser fait du pole dance dans TPMP <<

"Vous voulez savoir quoi ? Mes lieux insolites, c'est ça ?", demande-t-elle, avant de se lancer : "Voiture, ce n'est pas insolite, sous un pont, ce n'est pas insolite non plus...". "Euh, sous un pont à 15h30 avec la circulation, si...", la coupe Raymond. "Mais non, mais sous un pont, la nuit", tient-elle à préciser.

"T'as ken avec Charles Ingalls ?"

"Dans les vignes aussi, les prairies...", continue celle qui s'est récemment séparée de Roger, pendant que Baba s'amuse : "Mais excuse-moi, t'as ken avec Charles Ingalls ?". "C'est super quand il y a des herbes hautes, quand ce n'est pas fauché, vous vous mettez au milieu et personne ne vous voit", a conclu la chroniqueuse.

Si jamais elle décide de quitter C8, elle peut déjà s'inscrire au casting de la prochaine saison de L'amour est dans le pré... On est certain que de nombreux agriculteurs seront ravis de la rencontrer !