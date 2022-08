TPMP : partouzes, couple libre... Matthieu Delormeau sans filtre sur ses vacances à Mykonos

Matthieu Delormeau a balancé sur ses "soirées groupées" à Mykonos

Après avoir été viré du plateau de TPMP en juin dernier, Matthieu Delormeau a une nouvelle fois fait parler de lui dans TPMP. Dans l'émission de ce lundi 29 août 2022 sur C8, il a raconté ses folles vacances d'été à Mykonos, en Grèce. Le chroniqueur a alors révélé avoir notamment rencontré un Berlinois et un policier prénommé Kairos. "Parfois j'ai dû, très gentiment, faire des soirées groupées" a-t-il précisé, sous-entendant donc avoir eu plusieurs relations sexuelles en même temps. Cyril Hanouna a alors lâché avec humour : "Vous vous mettez dans le même slip et vous venez me voir dans ma chambre".

"J'aurais dû me faire rembourser, j'ai payé 11 nuits d'hôtel et j'ai dormi un seule soir dans ma chambre" a insisté Matthieu Delormeau. "Tu dormais où ?" lui a demandé l'animateur, ce à quoi celui qui est dans le top 3 des chroniqueurs préférés a répondu : "Dans les chambres d'autres personnes". Il a aussi expliqué avoir loué "une moto à la Tom Cruise dans Top Gun", et que "t'as pas besoin de permis, t'as pas besoin de casque". "T'as juste besoin de ta quéquette" a conclu "Baba".

Le chroniqueur de TPMP serait dans un "couple libre" selon Cyril Hanouna

Valérie Bénaïm a alors interrogé Matthieu Delormeau : "Mais t'as pas quelqu'un dans ta vie, toi ?". "Mais non, il est plus en couple" a rétorqué Cyril Hanouna, avant que le principal intéressé ne mette les choses au clair : "Je suis avec quelqu'un qui a été extrêmement participatif". Ce qui veut dire que son boyfriend aurait donc participé avec lui à ces relations intimes à plusieurs.

Valérie Benaïm a résumé que son collègue était donc en "couple libre", et Cyril Hanouna a précisé que "ça s'appelle partouzer". "C'est un point de vue" a simplement réagi le chroniqueur.