"Je me tape Delphine (...) et dans tous les sens" : la réconciliation coquine de Matthieu Delormeau et Delphine Wespiser malgré de violents clashs dans TPMP

Avec l'équipe de TPMP, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Une vérité qui s'est à nouveau vérifiée ce jeudi 1er décembre 2022 à l'occasion d'une nouvelle émission. Et comme bien souvent, c'est Matthieu Delormeau et Delphine Wespiser qu'ils nous l'ont prouvé cette semaine.

Là où les deux chroniqueurs de Cyril Hanouna ont longtemps eu des différents sur le plateau, n'hésitant pas à se clasher sérieusement, Matthieu Delormeau a finalement surpris tout le monde hier soir en lâchant une drôle de confession au sujet de sa collègue. Il y a quelques mois pourtant, le chroniqueur comparait encore sa collègue à Dieudonné tandis qu'elle le décrivait comme "le poison incarné"...

Matthieu Delormeau prêt à faire tourner Delphine Wespiser

A l'occasion d'une parodie de Face à Baba durant laquelle le chroniqueur se glissait dans la peau d'un ministre, celui-ci a été interrogé par Géraldine Maillet sur sa préférence entre deux stars de l'émission : "Ce soir, si vous deviez passer une nuit d'amour, vous choisiriez Raymond ou Delphine ?"

Résultat, après avoir tenté de faire de la langue de bois, tel un bon politicien, "Si j'avais le choix, Géraldine, je vous aurais choisie car vous êtes à la fois intelligente et belle", reconnaissant que ce dilemme était particulièrement difficile, "les deux sont très beaux", Matthieu Delormeau a finalement craqué.

"La vérité ? Eh bien je me tape Delphine mais alors dix fois ! Et dans tous les sens", a-t-il balancé, en insistant bien, "Et dans tous les sens !" Une réponse qui a logiquement fait rire tout le monde sur le plateau, mais qui a tout de même fait préciser à ce ministre d'un jour : "Mais ça ne veut pas dire que Raymond est moche, bien sûr."

La promesse culottée à Cyril Hanouna

Pour la petite anecdote, sachez que Matthieu Delormeau a également été interrogé sur une autre préférence entre, cette fois-ci, Delphine Wespiser et Cyril Hanouna. Après avoir là aussi tenté de ne blesser personne, "C'est là que, et c'est important de le dire aux Français, le pluriamour peut intervenir", le chroniqueur a finalement fait son choix : "Si vraiment il faut choisir, alors c'est [Cyril] que je fais tourner."

Une révélation qui n'a évidemment surpris personne au regard de sa complicité avec l'animateur, et qui a été ponctuée d'une affirmation aussi culottée que drôle : "Tu te souviendras de mon prénom après, je peux te le dire". Les coulisses de TPMP semblent plus chaudes qu'on ne l'imagine !