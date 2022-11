"Ça va l'auto-suce ?" : cet échange entre Cyril Hanouna et Matthieu Delormeau crée des jalousie en direct

Le jeudi 16 novembre 2022 dans TPMP, Sasha Elbaz a balancé les images d'une conversation complètement WTF entre Cyril Hanouna et Matthieu Delormeau. "Tu dînes quoi ce soir ?" a demandé l'animateur de TPMP People à son patron. "Je ne sais pas encore...", lui a-t-il répondu. "Un cul ?", lui a alors suggéré son chroniqueur. "Non. J'en avais trouvé un, mais il n'est pas frais. Hier j'ai mangé un cul pas frais... Je te jure, j'étais malade toute la nuit !", s'est ensuite amusé Baba. Une discussion complètement lunaire qui a duré plusieurs minutes et qui a fait halluciner tout le monde !

"Je ne voulais pas t'en parler devant les autres"

Ce mardi 29 novembre 2022, l'animateur qui a raconté sa folle histoire d'amour avec une star américaine et Matthieu ont recommencé. Après une vanne de son chroniqueur, Baba s'approche et lui avoue : "Je te trouve excellent ! Je ne voulais pas t'en parler devant les autres, mais je trouve que tu fais une émission incroyable".

"Ah bah je suis content que tu en parles, parce qu'effectivement, moi aussi je me trouve très à l'aise. Mais pour moi, c'est comme au tennis. Tu joues mieux contre quelqu'un qui est meilleur que toi et tu me sublimes", surenchérit son chouchou. "Ça va l'auto-suce ?", les coupe alors Kelly Vedovelli, faussement agacée par leur échange.

"Quand tu es là, je suis meilleur"

"Tu vois pas que je suis en train de parler à un ami là", la reprend Cyril Hanouna , pendant que Matthieu Delormeau continue sa déclaration d'amour : "Quand tu es là, je suis meilleur". "Ouais bah moi, quand t'es là, je suis meilleur aussi", confie également Baba.

"Tu me rends meilleur. Est-ce que je te rends meilleur ? Je n'aurais pas cette prétention", continue celui qui a raconté ses vacances hot à Mykonos, pendant que son patron se lève pour lui faire un gros câlin. "Sinon, vos femmes, elles s'entendent bien ?", s'exclame alors Jean-Marie Bigard sous les rires du public.

"On avait besoin de discuter", conclut, tout sourire, Cyril Hanouna en revenant à sa place et en lançant un nouveau sujet. On imagine que Matthieu Delormeau se souviendra longtemps de cette conversation avec son boss.