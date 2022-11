"J'ai mangé un c*l pas frais" : cet échange lunaire vous est offert par Matthieu Delormeau et Cyril Hanouna dans TPMP, bon appétit !

Par Mathis Ferrut Journaliste people, télé, télé-réalité Passionné par le monde des médias depuis son plus jeune age, la télévision n’a aucun secret pour lui. Loft Story, Star Academy, Secret Story, les Ch’tis, les Marseillais… Il est une véritable encyclopédie de la télé-réalité. Il est aussi un fan de sport (particulièrement de football et du Paris Saint-Germain) et de musique. Il écoute de tout et ses playlists en surprennent plus d’un !

Ce jeudi 17 novembre 2022, Sasha Elbaz était de retour sur TPMP avec sa chronique L'indic de la rédac, dans laquelle il dévoile les coulisses et les off de l'émission de C8. Il a partagé une séquence dans laquelle on voit Cyril Hanouna danser avec Matthieu Delormeau pendant une pub, et on peut dire que l'animateur et le chroniqueur ont une conversation clairement WTF !