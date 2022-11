"On est resté trois jours ensemble" : Cyril Hanouna raconte sa folle histoire d'amour avec une énorme star américaine, mais...

Cyril Hanouna adore interroger les chroniqueurs de TPMP sur leurs vies privées, mais quand il s'agit de parler de lui, il préfère généralement rester discret. Ce lundi 28 novembre 2022, il a donc surpris tout le monde en racontant sa folle histoire d'amour avec une énorme star américaine.

"On était en bail avec Sharon Stone. Elle habitait juste en haut de chez moi. Elle avait un pied à terre à Paris. Il y a eu un bail, mais ça s'est fini", affirme celui qui a eu une discussion lunaire avec Matthieu Delormeau, avant d'en dire plus : "J'étais avec des copains, je jouais au poker. On était 6 à table et je dis 'sur la tête de ma mère il y a un 7e joueur, il est là haut. c'est Dieu il est avec moi'. Là ça tape à la porte, j'ouvre et je vois Sharon Stone !"

Baba raconte sa folle nuit avec une énorme star

Elle lui aurait alors demandé de faire moins de bruit, se serait énervée et aurait même menacé d'appeler la police. "Je la regarde comme ça je lui dis 'are you Sharon Stone', elle me dit 'oui', je lui dit 'i'm Cyril Hanouna'", continue Baba. Une réponse qui aurait alors énormément surpris l'actrice. "Elle me dit 'je te crois pas'", se rappelle l'animateur qui a fracassé Les Cinquante.

Après lui avoir prouvé son identité grâce à Google, Cyril Hanouna aurait invité Sharon Stone à venir boire un verre chez lui pendant le poker. "Sur ma vie c'est vrai !", jure-t-il à ses chroniqueurs, complètement hallucinés par cette histoire.

"Elle commence à me galoche de ouf"

"Elle vient à la maison, on commence à golri. À un moment, je vais dans la cuisine et je lui demande si elle veut boire quelque chose. J'ouvre le frigo et là, elle commence à me galoche de ouf", révèle ensuite Baba, avant d'insister : "Je suis resté comme ça 30 minutes avec la porte ouverte !"

"Sharon dort à la maison. On est restés trois jours ensemble... Et c'est à ce moment-là que je me suis réveillé !", conclut Cyril Hanouna, devant ses chroniqueurs hilares. On peut dire qu'il ne manque pas d'imagination !