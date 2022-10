"Des teubés qui sont enfermés" : Cyril Hanouna fracasse Les Cinquante dans TPMP, le programme prend très très cher

Cyril Hanouna clashe Les Cinquante dans TPMP : "Ces teubés qui sont enfermés"

Cyril Hanouna, qui s'est récemment fait reprendre par Didier Deschamps en direct dans TPMP sur C8, a clashé Les Cinquante sur W9. "On va parler d'un programme qui est sans doute passé inaperçu chez vous, ça s'appelle Les Cinquante", "c'est le nombre de téléspectateurs qu'ils font" a commencé par se moquer l'animateur dans le talk-show, ce jeudi 20 octobre 2022.

Matthieu Delormeau a alors précisé qu'une saison 2 des Cinquante aurait déjà été signée. Et Benjamin Castaldi a rappelé : "Il y a mon fils dedans", Simon Castaldi. Malgré les propos de ses chroniqueurs, "Baba" a assuré que dans ce type de programme de télé-réalité, "on joue sur des teubés qui sont enfermés", "c'est fini" ce genre d'émissions maintenant.

Un "désastre intellectuel", cette émission "c'est de la merde !"

Puis Cyril Hanouna a fait diffuser un passage vidéo des Cinquante dans TPMP. Et clairement, certains candidats ont un problème de vocabulaire... Lors d'une épreuve en mode "dans ma valise", où il fallait dire "dans mon château" à la place, Mélanie Dédigama dit le mot "mappemonde". Et apparemment, de nombreux candidats de l'émission n'ont pas compris ce terme. Marwa et d'autres candidats comme Maeva Ghennam (au coeur d'une rumeur de coucherie avec Maes) ou Jessy ne savent pas de quoi Mél parle. "Je ne connais pas, je ne sais pas ce que ça veut dire" avoue même Marwa (que Greg aurait trompé dans Le Cross).

Simon Castaldi et Adrien ont tenté d'expliquer que c'était une carte du monde, une représentation du globe terrestre, en vain. "Après ce désastre intellectuel, le production leur a proposé de fermer leurs gueules en jouant au roi du silence" a expliqué Cyril Hanouna, confiant que même s'il "kiffe" la plupart des candidats du casting, l'émission "c'est de la merde !".