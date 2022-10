"Ça va pas, prépare tes sujets, p*tain" : Cyril Hanouna se fait reprendre en direct dans TPMP et pas par n'importe qui

Après Christian Quesada qui s'est exprimé dans TPMP, une nouvelle séquence de TPMP a fait parler. Cyril Hanouna s'est fait recadrer en direct dans son talk-show, ce lundi 10 octobre 2022 sur C8. Tout a commencé quand l'animateur a parlé de la Coupe du monde 2022 de football, et plus particulièrement de TF1 qui a retiré la mention "Qatar" de ses spots vidéos publicitaires à la télé. Le débat était donc : "TF1 fait disparaître la mention Qatar de sa nouvelle bande-annonce pour la Coupe du monde : trouvez-vous ça hypocrite ?".

"Y a eu un changement. Ca se passe à la FIFA, donc c'est un pays la FIFA. C'est énorme, franchement..." a commenté "Baba", "C'est un énorme séisme pour TF1 qui est diffuseur". Retirer ce terme "Qatar" serait lié au fait que les annonceurs pourraient être réticents à l'idée de s'associer au Mondial à cause de l'endroit de la compétition. "Avec ces appels au boycott, c'est très compliqué pour TF1 et M6" a ainsi précisé Cyril Hanouna. En parlant des diffuseurs officiels des matches de football, il a donc évoqué TF1, beIN Sports et M6, sauf que pas M6 n'est plus diffuseur des matches.

Didier Deschamps a recadré l'animateur de TPMP

Cyril Hanouna, qui avait eu un gros accrochage avec Gilles Verdez en septembre dernier, a donc reçu un appel de Didier Deschamps pendant la coupure pub de TPMP. De retour à l'antenne après la page de publicités, le présentateur a révélé avoir reçu un message vocal du sélectionneur de l'équipe de France qui l'a recadré pour cette erreur dans la liste des diffuseurs officiels.

"Ça va pas, prépare tes sujets, p*tain. Il n'y a que TF1 qui est diffuseur officiel de la Coupe du monde. beIN aussi, mais M6 n'y sont plus. C'est fini. Ça va pas là... P*tain, refais tes fiches, ça ne va pas" a lâché Didier Deschamps dans le message audio que Cyril Hanouna a fait écouter en direct. Sa réponse au sélectionneur des Bleus ? "J'embrasse fort Didier Deschamps. Alors, c'est que TF1 et beIN Sports".