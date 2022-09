"Tu représentes l'échec (...) Tais-toi !" : énorme accrochage entre Cyril Hanouna et Gilles Verdez dans TPMP autour des 6000€ d'aides touchés par une famille

Gilles Verdez défend la famille mise en cause...

Malgré tout, certaines personnes autour de la table n'ont pas hésité à défendre la famille attaquée ici. Benjamin Castaldi a notamment déclaré, "Pointer du doigt des gens qui ont besoin d'aide, je trouve ça scandaleux", tandis que Guillaume Genton a rappelé, "Vous ne connaissez pas le parcours de vie de cette famille (...) Arrêtez de voir la vie à travers votre prisme à vous. Il y a des gens qui ne sont pas armés de la même manière." Et du côté de Gilles Verdez ? Comme à son habitude, il s'est laissé aller à un discours grandiloquent.

"Ça, c'est la France que j'aime, celle qui aide les gens pauvres, s'est-il exclamé devant les regards blasés de ses collègues. C'est une famille extraordinaire, qui n'a pas de ressources. Ce sont des gens méritants. Là somme la est exceptionnelle parce qu'il y a l'allocation de rentrée scolaire qui n'est pas là tous les mois. Je trouve ça formidable. On aide les gens. Bravo."

... et se fait démolir par Hanouna

Un discours à l'opposé de l'avis général sur le plateau qui a particulièrement énervé Cyril Hanouna. Alors même que l'animateur a signé un nouveau contrat très lucratif avec le groupe Canal, le joueur de padel a balancé à son chroniqueur qu'il était tout simplement idiot de penser d'une telle façon.

"Gilles Verdez représente tout ce qui a loupé. Il représente tous les échecs de ces 25 dernières années. C'est une politique gouvernementale à l'ancienne qui depuis des années et des années était vouée à l'échec et Gilles Verdez représente cette vieille France, s'est moqué le présentateur. Il représente la spirale de l'échec." Puis, comme si ce n'était pas suffisant, il a ajouté plus loin : "Si Gilles Verdez avait des bonnes idées pour la France, ça se saurait."

"T'es un mytho"

De quoi convaincre Gilles Verdez de se taire ? Pas du tout. Choqué de voir ses confrères poursuivre leurs critiques sur les familles concernées par de telles allocations, le chroniqueur s'est exclamé : "Ce que j'entends, c'est scandaleux. Là, ce que vous êtes en train de dire, c'est "salauds de pauvres"." Une remarque accueillie très froidement autour de la table, qui a particulièrement énervée Hanouna : "Tais-toi. Ce que tu viens de dire, c'est dégueulasse. C'est de la démagogie. C'est nul. Tu me déçois encore plus. Tu représentes l'échec".

Puis, très remonté contre Verdez, l'animateur a ajouté : "Tu sais pourquoi je m'énerve ? C'est des gens comme toi qui font qu'aujourd'hui on est dans la situation dans laquelle on est. Tu ne sais pas prendre de décisions. Tu dis n'importe quoi, tu veux faire plaisir à tout le monde et quand on veut faire plaisir à tout le monde, on ne fait plaisir à personne. Tu n'as pas de règles, tu ne sais pas mettre de cadre. Tu fais de la vieille politique, qui n'a jamais marché. T'es un mytho." Heureusement que Cyril Hanouna avait promis de la bonne ambiance sur le plateau de TPMP, on n'ose pas imaginer à quoi le débat aurait ressemblé autrement.

Cyril Hanouna, futur président ?

Quoi qu'il en soit, s'il est encore trop tôt pour y penser, on ne serait pas surpris de voir le présentateur se déclarer sérieusement candidat à une prochaine élection présidentielle. Si l'idée peut faire sourire (ou peur, c'est selon), son discours hier soir ressemblait fortement à celui d'un politicien.

"J'ai des téléspectateurs qui me disent : 'On se réveille tous les jours à 8 heures du matin, on rentre le soir à 20 heures. Le 15 du mois, on ne peut pas manger, on ne peut pas donner à manger à nos enfants alors qu'on se saigne tous les jours, on travail', a-t-il expliqué. Si on ne travaillait pas, on ne se plaindrait pas, mais on travaille...". Des témoignages qui lui auraient donc donné quelques idées, "Il faut donner une aide aux personnes qui travaillent. Ces gens-là, je trouverais ça génial de faire une rallonge."

Un discours très politisé, qui n'a en revanche pas beaucoup ému Gilles Verdez. Loin d'en démordre face aux propos de ses collègues, il a rappelé qu'il fallait arrêter de vivre au milieu de clichés et d'à priori. "Mais eux, ce ne sont pas des glandeurs, a-t-il soufflé. Là, vous partez du principe que ce sont des glandeurs. Qu'ils vont carrément falsifier leur vie pour toucher des allocs."

Pas de quoi faire changer d'avis qui que ce soit sur le plateau, qui était le théâtre d'un vrai dialogue de sourds.