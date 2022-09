"J'irais en taule jusqu'à la fin de ma vie" : l'aveu choc de ce chroniqueur de TPMP

En janvier dernier, l'équipe de TPMP avait reçu Ali, un retraité qui avait été agressé : trois hommes s'étaient filmés en train de le traîner à travers la fenêtre d'une voiture et l'homme est décédé quelques semaines plus tard. Une nouvelle affaire similaire cause l'indignation : à Cannes, une femme âgée de 89 ans prénommée Angèle a été agressée le 29 août dernier. Alors qu'elle rentrait chez elle, des ados âgés de 14 et 15 ans l'ont frappée à la tête, ce qui l'a fait chuter. Elle a ensuite été conduite aux urgences et souffrait "d'ecchymoses, d'érosions aux membres et d'un important traumatisme crânio-facial avec contusions".

Après cette agression choquante, le maire de la ville, David Lisnard, a réagi et tenu des propos polémiques. "S'il s'agissait de ma mère qui avait été ainsi agressée, en connaissant l'identité des minables auteurs de cette abjection, c'est peut-être moi qui serais aujourd'hui en prison." avait-il écrit sur Twitter en réaction à cette agression.