Mort d'Ali, l'homme traîné par une voiture : Cyril Hanouna lui rend hommage dans TPMP

L'histoire avait choqué les internautes. En janvier, trois hommes s'étaient filmés dans une voiture, agrippant et traînant des passants en pleine rue à travers la fenêtre, alors qu'ils roulaient. L'une des victimes était un retraité, Ali. Quelques jours après son agression, il avait témoigné dans TPMP et dévoilé que ses agresseurs auraient tenté de le soudoyer avec de l'argent pour qu'il retire sa plainte. Ce vendredi, on a appris via un tweet du rédacteur en chef de l'émission de C8 que l'homme est décédé.

"Ça nous fait tous énormément de peine"

Suite à cette terrible annonce, Cyril Hanouna et l'équipe de TPMP ont évidemment rendu hommage à Ali dans l'émission diffusée ce 11 février 2022 sur C8. Très ému (il a même essuyé quelques larmes), l'animateur a ouvert TPMP Week-end en annonçant le décès d'Ali. "Ali vient de nous quitter, on l'a appris par Hocine, son neveu" a annoncé Cyril Hanouna qui ajoute : "Ça nous fait tous énormément de peine (...) Il voulait juste être tranquille."

Plusieurs chroniqueurs ont également tenu à rendre hommage à Ali comme Gilles Verdez. "C'est bouleversant, son témoignage était déchirant mais il avait un optimisme, une joie, une volonté." s'est-il souvenu. De son côté, Matthieu Delormeau, lui aussi très peiné, a réagi, s'en prenant aux agresseurs : "Quelle honte, j'espère qu'il y aura un châtiment exemplaire pour ceux qui l'ont traîné comme ça en voiture, ce sont des sauvages".

Ali est mort d'un arrêt cardiaque

Pour l'instant, on ne sait pas si l'agression d'Ali est liée à son décès. Dans TPMP, Cyril Hanouna a précisé que l'homme est mort d'un arrêt cardiaque. "C'est peut-être dû aux médicaments qu'il prenait pour calmer la douleur." a précisé l'animateur. Le neveu d'Ali, Hocine, devrait témoigner la semaine prochaine dans TPMP.