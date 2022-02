Ali, l'homme qui avait été trainé par une voiture, est décédé

Son histoire avait touché toute la France. Début janvier, deux hommes publiaient une vidéo d'eux morts de rire dans une voiture après avoir trainé et fait tomber un monsieur. Quelques jours plus tard, Ali, la victime, était venu témoigner auprès de Cyril Hanouna dans TPMP. Ce vendredi 11 février, on apprend avec beaucoup de tristesse qu'il est décédé.

Ali, l'homme qui avait t tran en voiture au mois de janvier par des imbciles nous a malheureusement quitt.



Toutes mes penses aux proches de cet homme courageux, humble et admirable qui ne se sera jamais vraiment remis de ces atrocits.



Repose en paix Ali pic.twitter.com/b35wIwHzdO — Tho Macel (@Theomacel) February 11, 2022