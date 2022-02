Mort d'Ali, trainé par une voiture : très ému, son neveu révèle dans TPMP qu'une enquête est ouverte

La nouvelle a bouleversé les internautes. En fin de semaine dernière, on apprenait la mort d'Ali. En janvier, l'homme de 67 ans a été victime d'une agression en pleine rue à Noisy-le-Sec : dans une voiture, trois hommes qui l'avaient appelé par son prénom, l'avaient traîné sur plusieurs mètres en pleine rue. Choqué, il était venu témoigner dans TPMP quelques jours plus tard. Suite à l'annonce de son décès, Cyril Hanouna et l'équipe de Touche pas à mon poste lui avaient rendu un émouvant hommage et promis l'intervention de son neveu.

Une enquête ouverte suite à la mort d'Ali

C'est chose faite : ce lundi 14 février 2022, Hocine était présent sur le plateau pour rendre hommage à Ali. Mais il n'était pas seul puisque l'avocate d'Ali, Me Victoria Anfuso, était également présente. Cette dernière a notamment dévoilé que, dès l'annonce du décès de l'homme, le parquet de Bobigny a ouvert une enquête "pour rechercher les causes du décès". La police cherche à savoir si la mort d'Ali est liée à son agression et une autopsie va être réalisée. "Il se peut qu'il y ait un lien de cause à effet entre les violences qu'il a subies et le choc post-traumatique engendré." confie l'avocate.

Cette dernière, qui était régulièrement en contact avec Ali, confie que l'homme souffrait de stress post-traumatique après son agression. "Il avait peur des représailles. Il avait très peur et il avait développé une réelle anxiété, un réel stress. (...) Il avait peur que ça se reproduise. Il a eu un réel traumatisme. (...) Il n'arrivait plus à se reposer." ajoute-t-elle. Une anxiété qu'il a cachée à ses proches, avoue Hocine.

"J'ai envie de te dire qu'ils l'ont tué mais je ne peux pas"

Du côté de la famille, c'est évidemment la peine mais aussi un peu la colère qui prédominent. Hocine a rendu hommage à son oncle et rappelé que ce dernier n'aurait pas voulu de vengeance. Mais il l'avoue, son coeur est tiraillé. "Si on se fie à l'envie, j'ai envie de te dire qu'ils l'ont tué. Mais on ne peut pas car chaque action entraîne une réaction. S'ils l'ont tué, on peut pas rester comme ça. Donc on va dire qu'ils ne l'ont pas tué. On va dire, on ne sait pas et on verra" a-t-il déclaré. Hocine et ses proches sont plus que jamais en colère contre cet "acte totalement gratuit". "C'est incompréhensible (...) Tous les jours, je pense à faire justice moi-même mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'il ne voulait pas, Ali. Je suis parent, j'ai des enfants. Quelle image on va donner ? Quelle est cette société où on donne coup pour coup ? Ça ne ramènera pas Ali." a-t-il ajouté.