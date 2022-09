Ici tout commence : "De la pornographie", "honteuse et indigne", la scène de sexe détruite par les chroniqueurs de TPMP

Il y a quelques jours, Ici tout commence a surpris les fans de la première heure avec la mise en scène d'une séquence très spéciale. Souvenez-vous, alors que le concours d'entrée était organisée à l'Institut Auguste Armand, deux candidats s'étaient en effet échappés en cours d'examen pour aller... faire l'amour dans la bibliothèque de l'établissement.

Verdez en colère contre la pornographie d'Ici tout commence

Une séquence inattendue qu'une partie des téléspectateurs a trouvé gratuite, et qui n'a pas du tout fait plaisir aux chroniqueurs de TPMP, à commencer (évidemment) par Gilles Verdez. Ce jeudi 1er septembre 2022, le chroniqueur de C8 a notamment déclaré : "C'est inacceptable ! C'est l'heure où il y a des enfants et des familles qui regardent, et vous avez ça ?"

Abasourdi par la diffusion d'une telle scène de sexe qui, rappelons-le, ne montrait pourtant rien du tout et se contentait de suggérer ce qu'il se passait, Verdez a par la suite ajouté, "Ça n'a rien à voir avec l'histoire, c'est juste pour mettre de la pornographie, pour faire du buzz et de l'audience !" Puis, plus nerveux que jamais, il a conclu, "C'est honteux et indigne de TF1, j'espère qu'il y aura des sanctions". Rien que ça.

"Tu tombes sur ça, c'est chaud"

Des propos particulièrement forts qui ont fait grincer des dents Matthieu Delormeau, "Mais tu crois que les enfants aujourd'hui avec internet ils pensent qu'on fait les enfants dans des choux fleurs ? C'est suggéré ! C'est beau l'amour !", mais qui ont été approuvés par Cyril Hanouna.

L'animateur l'a reconnu en se fiant aux réactions sur Twitter, ce passage d'Ici tout commence "a choqué" et il a estimé que cette scène n'avait rien à faire là, à un horaire où les enfants sont possiblement encore devant la télé, "Tu tombes sur ça, c'est chaud".

De son côté, Delphine Wispeser - qui a fait le buzz cet été avec son clash contre Natoo, a déploré que cette séquence pouvait détruire l'innocence des enfants, "Les enfants grandissent assez vite, perdent leur jeunesse très très rapidement, on n'a pas besoin de mettre ça à l'écran". Et Guillaume Genton ? Il s'est avoué "choqué qu'une chaîne familiale comme TF1 diffuse à 18h30 une scène qui est à la limite du film porno. Ils font ça pour faire du buzz". Nooooon, on n'est pas du tout dans l'exagération pour le buzz dans TPMP.

Tout ça pour une scène de 15 secondes sur une chaîne qui, par le passé, diffusait à la même heure des quotidiennes de Secret Story nettement plus critiques...