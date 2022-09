"C'est Ici Tout Commence ou Ici tout Porno ?", une scène de sexe dans la série choque les fans

Cependant, soyons honnêtes, cette séquence reste quand même extrêmement soft et ne dévoile pas grand chose par rapport aux autres Teen Show cités au-dessus. A dire vrai, elle est même plutôt encourageante. Si on peut comprendre la surprise des fans tant Ici tout commence ne nous avait que très rarement habitués à de tels débordements, il est en revanche encourageant de voir les créateurs bousculer un peu les codes et le ton de la série.

Non seulement, pour une fiction centrée sur des ados / jeunes adultes, celle-ci apparaît un peu trop sage et coincée, mais surtout, cette évolution dans le style devrait lui permettre de se renouveler et ne pas s'encroûter au risque d'être annulée. On a pu le voir récemment avec France 3 et Plus belle la vie, le monde de la télévision peut être impitoyable.