Ici tout commence : la soeur d'Hortense, un dragueur et un génie Italien... découvrez les nouveaux personnages

David (Liam Hellman)

Vous trouvez que ça manque de bad boy dans Ici tout commence ? David devrait vous faire plaisir. Alors non, ce nouveau personnage à la "scolarité chaotique" ne devrait pas créer de nouveaux problèmes à l'Institut, mais sa personnalité de "vanneur" et de mec "cool et dragueur" qui "a passé sa vie à enchaîner les bêtises" ne devrait clairement pas passer inaperçue et laisser indifférents les autres étudiants. Et si David a un problème avec l'autorité, la cuisine est à l'inverse "le seul endroit où il parvient à se concentrer et se canaliser". Autant dire qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec lui et que son côté Jekyll et M. Hyde pourrait bien nous fasciner.