Ici tout commence : nombreux départs de personnages cultes cet été ? "On essaie de se renouveler"

Vous n'avez toujours pas digéré le récent départ de Clément Rémiens (Maxime) pour les USA ou celui de Lucia Passaniti (Noémie) en Asie dans Ici tout commence ? Alors cet article ne devrait pas vous plaire. Tandis que l'acteur Frédéric Diefenthal a lui aussi confessé que son personnage Antoine Myriel allait temporairement s'absenter dans les semaines à venir, Sarah Farahmand (productrice) s'est montrée encore plus inquiétante.

De nombreux départs à venir dans Ici tout commence ?

Au détour d'une passionnante interview accordée à Allociné, la productrice a laissé entendre que le casting allait bientôt connaître un véritable bouleversement. A la question, "La fin de l'année scolaire et les examens se profilent. Peut-on imaginer devoir dire adieu à certains personnages récurrents d'ici cet été ?", Sarah Farahmand a dans un premier temps déclaré, "Ça, vous verrez" avant de finalement avouer que c'était inévitable.

"On essaie de se renouveler. Et on a aussi une réalité de production", a-t-elle confié. Quelle réalité ? "Nos comédiens commencent à être demandés ailleurs." Or, forcément, plus les acteurs d'Ici tout commence se verront proposer d'autres projets et moins ils auront de temps pour participer à la fiction quotidienne. Si Aurélie Pons (Salomé) avait réussi à gérer son emploi du temps entre la série et Danse avec les stars en 2021, tous les projets ne sont pas aussi conciliants.

"On sait qu'un acteur ce n'est pas fait pour faire un seul rôle"

Cependant, on vous rassure tout de suite, aucun départ ne sera jamais considéré comme définitif. Sarah Farahmand l'a au contraire rappelé, l'équipe d'Ici tout commence est le premier soutien des acteurs, "On est très contents pour eux parce que c'est une fierté de se dire que c'est forcément un peu grâce à Ici tout commence qu'ils ont progressé et gagné en notoriété. Nous, c'est ce dont on rêve pour nos acteurs."

Aussi, les créateurs ne se braqueront jamais quand un(e) comédien(ne) tentera d'aller voir ailleurs et ne se vengeront pas sur son personnage en le tuant. A l'inverse, ils se montreront toujours arrangeants avec tout le monde afin de trouver les meilleurs compromis possibles, "On sait qu'un acteur ce n'est pas fait pour faire un seul rôle donc on essaie toujours de s'arranger au niveau du planning pour qu'ils puissent faire d'autres tournages. Mais ça veut aussi dire que si un comédien n'est pas là pendant deux mois, ça peut être embêtant. C'est gagnant-gagnant de tous les côtés."

Bref, préparez-vous : si aucun nom n'a encore filtré, il va y avoir du changement au casting avec de nouveaux départs. Le point positif en revanche, c'est que la porte à des retours ne sera jamais fermée et qu'ils pourraient n'être que temporaires...