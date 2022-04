Ici tout commence : Frédéric Diefenthal (Antoine Myriel) va quitter la série, un retour déjà prévu ?

Depuis le début de l'année, Ici tout commence a déjà été marquée par de nombreux adieux, que ce soit celui de Clément Rémiens (Maxime) ou encore celui de Lucia Passaniti (Noémie). Des bouleversements au casting difficiles à digérer pour les fans qui, malheureusement, ne sont pas près de prendre fin. Au contraire, les prochains épisodes mettront à nouveau en scène un tel départ.

Un double départ temporaire dans Ici tout commence

Alors que Frédéric Diefenthal incarne Antoine Myriel depuis plus de deux ans dans l'univers de Demain nous appartient et son spin-off, le comédien a profité d'une interview accordée à Allociné pour annoncer à son tour la future absence de son personnage. Interrogé sur la façon dont celui-ci allait aider Souleymane, son fils, à se remettre d'une peine de coeur, il a tout simplement confessé que ce soutien allait se passer hors caméras.

"On va les voir bientôt partir. On ne les verra pas à l'écran mais Antoine et Souleymane vont s'absenter quelque temps, a-t-il ainsi confié. C'est aussi une façon de faire le point. Antoine va prendre le large." Alors on vous rassure, ce départ ne devrait être que temporaire. Néanmoins, Frédéric Diefenthal n'a pas été en mesure d'estimer cette absence.

Le besoin de souffler d'Antoine

A l'inverse, il l'a ajouté, son personnage aura visiblement besoin de beaucoup de temps pour récupérer de ses propres problèmes afin de revenir en forme à l'écran. "Antoine est aussi une éponge. Dès qu'il y a un problème quelque part, le bureau du proviseur, c'est le bureau des plaintes. Antoine absorbe beaucoup, a-t-il rappelé. Or, forcément, une telle situation n'est logiquement pas sans conséquences : "A un moment, il a une overdose de tout ça et il n'arrive plus à bien faire son travail. Il a besoin de retrouver son bateau [rires]. Antoine a besoin de prendre régulièrement le large et de faire le point. Cette fois, il ne le fait pas seul. Il le fait avec Souleymane."

Du moment que le bateau ne coule pas et que le duo revient en pleine forme, c'est tout ce qui compte ! Mais avec les scénaristes, on s'attend à tout...