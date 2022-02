Ici tout commence : pourquoi Noémie quitte la série ? Lucia Passaniti explique son choix

Un mois, un départ. Quelques semaines après les adieux de Cléments Rémiens (Maxime), c'est Lucia Passaniti qui s'apprête à quitter Ici tout commence (TF1) ce lundi 28 février 2022. Comme on a déjà pu le découvrir dans un extrait inédit dévoilé par la chaîne, Noémie Matret - son héroïne, va obtenir une proposition d'emploi à Singapour grâce à... Emmanuel Teyssier.

Lucia Passaniti avait d'envie de voir autre chose

Une jolie happy ending pour la pâtissière après des mois compliqués (elle a vu sa soeur Stella coucher avec Gaëtan, son compagnon de l'époque), qui n'était pourtant pas prévue par les scénaristes. Au contraire, ce départ en Asie a simplement été imaginé à la suite des envies d'ailleurs de la comédienne.

"Ici tout commence reste une expérience qui aura été géniale et hyper formatrice, mais c'est un rythme de travail très particulier, qui demande d'être complètement impliqué dedans", a notamment confié Lucia Passaniti auprès d'Allociné. Or, elle l'a ensuite précisé, après un an et demi passé sur les plateaux du spin-off de Demain nous appartient, il était important pour elle d'aller découvrir de nouvelles choses, "Aujourd'hui j'ai envie d'autre chose. Notamment d'écrire, et de m'essayer à d'autres formats."

"Je sentais que je commençais à être frustrée"

Après tout, elle l'a également rappelé, sa place dans Ici tout commence ne collait plus vraiment avec l'idée qu'elle s'est toujours faite de ce métier, "Dans ma conception du métier d'acteur, il y a le fait de changer tout le temps de personnages et de toucher à plein de choses. Et là, je sentais que je commençais à être frustrée."

Par ailleurs, elle ne l'a pas caché, cette frustration a été exacerbée par le fait que Noémie était moins présente à l'écran ces dernières semaines, alors même que son agenda ne lui permettait pas d'en profiter pour s'atteler à de nouvelles expériences ailleurs. "Dans une série comme Ici tout commence, on doit donner la priorité à cela. Et donner la priorité à un projet sur lequel on est moins sollicité, ça n'aide pas à s'organiser pour le reste, a-t-elle regretté. Car à la fin j'avais beaucoup moins de jours de tournage, il faut bien l'avouer. Mais je ne pouvais pas forcément m'engager sur d'autres projets."

Un retour possible à l'avenir ?

Malgré tout, n'allez pas croire que la comédienne claque la porte d'Ici tout commence. Au contraire, Lucia Passaniti a accepté de prendre son temps pour partir afin de permettre aux scénaristes de planifier en avance les intrigues de 2022 pour l'entourage de Noémie et d'offrir une belle fin à son personnage (elle avait annoncé ses envies d'ailleurs dès septembre 2021). Mais surtout, elle est déjà ouverte à de futurs retours.

Après avoir rappelé, "on a de très bons rapports [avec TF1 et la production]", l'actrice a confessé, "J'espère même pouvoir revenir de temps en temps, ou au moins une fois, pour jouer une jolie intrigue si on me le propose. Ça me toucherait énormément et je trouverais ça très joli par rapport à tout ce que la série a représenté pour moi." Le message est passé.