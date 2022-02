Ici tout commence : départ de Lucia Passaniti, découvrez les adieux émouvants de Noémie

Après Clément Rémiens en janvier dernier, c'est le 28 février 2022 que Lucia Passaniti quittera à son tour la série Ici tout commence (TF1). Et là encore, alors que ce départ sera causé par une envie d'évolution professionnelle de la part de l'actrice, les scénaristes ont décidé de se montrer généreux avec son personnage.

En effet, s'il n'est pas rare de voir les auteurs de fictions quotidiennes tuer des personnages quand leurs interprètes décident de tourner la page, ceux du spin-off de Demain nous appartient ont à l'inverse imaginé une très jolie conclusion à Noémie, digne de celle de Maxime quelques semaines plus tôt.

Nouvelle carrière pour Noémie

Au programme ici ? Selon Newsactual, tandis que la jeune femme souhaitait initialement retourner auprès de sa famille afin de se réconcilier avec sa soeur Stella qui, on le rappelle, n'a pas hésité à coucher avec Gaëtan - son copain de l'époque, Noémie va finalement voir son destin prendre un tournant radical grâce... à Emmanuel Teyssier.

Oui, le célèbre chef pâtissier d'Ici tout commence - qui lui avait pourtant mené la vie dure pendant de longs mois dans la série, va lui offrir une opportunité en or. Après avoir découvert et admis son talent de pâtissière en goûtant, sur les conseils de Zacharie, l'un de ses nouveaux desserts, Teyssier - qui le trouvera "fin, délicat et élégant", lui proposera de rejoindre la brigade d'un grand chef pâtissier à la recherche d'un assistant/apprenti. Le twist ? Celui-ci se situe à Singapour.

Une offre inattendue et importante - ce poste est convoité par de très nombreux candidats, qu'elle va finalement accepter après une ultime remontrance de Teyssier : "Je ne t'ai pas fait chier pendant toutes ces années pour que tu te gâches dans un snack de plage. Discute pas, appelle ! Et tu me fais plaisir, tu ne reviens pas, c'est clair ?" Comme quoi, un coeur se cache finalement à l'intérieur du terrible chef !

Adieux émouvants avec Gaëtan

Néanmoins, qui dit départ en Asie dit... adieux déchirants avec Gaëtan. Et ce dernier, conscient d'avoir gâché leur histoire avec sa tromperie, va trouver les mots justes pour rassurer Noémie sur ce choix de partir et cette nouvelle vie qui l'attend. En retour, l'héroïne de Lucia Passaniti lui confiera qu'elle lui a pardonné et tous les deux se diront au revoir les larmes aux yeux, accompagné d'un petit bisou sur le front.

En revanche, à l'inverse de Maxime et Salomé, l'ancien couple ne s'accordera pas une dernière folie. Noémie, déjà peu sûre d'elle, va préférer partir très rapidement : "- Je suis pas prêt à te dire au revoir aussi vite. - Si je pars aussi vite, c'est parce que j'ai peur de changer d'avis. Et je veux pas rester pour les mauvaises raisons".

Un départ aussi émouvant que doux qui laisse clairement la porte ouverte à un retour de l'héroïne et, possiblement, une happy ending pour Noémie et Gaëtan dans les mois/années à venir.