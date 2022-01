Clément Rémiens (Ici tout commence) réagit à son départ : "Je suis triste de les laisser"

Clément Rémiens attristé de quitter Ici tout commence

Annoncé en novembre dernier, c'est finalement lors de l'épisode du 27 janvier 2022 que Clément Rémiens a officiellement quitté Ici tout commence. Un départ provoqué par une volonté de l'acteur de s'attaquer à de nouveaux projets, ce qui ne l'a pas empêché de ressentir une grande émotion au moment de faire ses adieux à la série et à ses partenaires de jeu.

Interrogé par Télé-Loisirs sur la fin de cette belle aventure, l'interprète de Maxime Delcourt a en effet confessé que ses derniers instants sur les plateaux "étaient des moments émouvants". Il l'a ensuite précisé, "Sur Ici tout commence, j'ai rencontré des gens que j'aime énormément, des amis. Je parle notamment d'Aurélie Pons (Salomé) et Julie Sassoust (Anaïs)." Aussi, l'acteur ne l'a pas caché, il est parti avec un sentiment doux-amer à l'issue de sa dernière scène, "Je suis certes content de partir mais aussi triste de les laisser."

L'acteur rend hommage aux techniciens de la série

Par ailleurs, Clément Rémiens - que l'on retrouvera tout de même à l'écran pendant encore quelques jours dans Demain nous appartient, a également tenu à rendre hommage à une partie bien précise de sa famille au sein de ce spin-off. Interrogé sur ce qui lui manquera le plus à la suite de son départ, le comédien a révélé, "Il y a tant de choses ! Mais je voudrais vraiment rendre hommage à mes amis techniciens."

Personnels de l'ombre dans de telles créations, il sait qu'ils sont pourtant des rouages essentiels au succès d'une série comme Ici tout commence, "Sans eux, il n'y a pas de série, et nous ne serions pas en train de parler. J'étais très curieux de leur métier, chacun d'entre eux m'a apporté beaucoup pendant ces quatre années. Ils sont devenus mes amis du monde professionnel... Ne plus les voir au quotidien va me manquer."

Un hommage rare et bienvenue qui devrait faire plaisir aux principaux concernés.