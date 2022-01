Demain nous appartient : Maxime de retour, Clément Rémiens s'explique et promet une évolution

Clément Rémiens explique son retour dans Demain nous appartient

La date est désormais connue, c'est le 26 janvier 2022 que Clément Rémiens quittera la série Ici tout commence. Un départ qui s'annonce très fort émotionnellement à l'écran, mais qui se fera en douceur. Et pour cause, l'interprète de Maxime sera en réalité de retour dans Demain nous appartient dès le 27 janvier prochain afin d'offrir à son personnage une ultime porte de sortie et faire dignement ses adieux à cet univers qui lui a permis de se faire connaître.

Un choix qui devrait logiquement faire le bonheur des fans, et qui était important pour le comédien, "Je voulais rendre hommage à Maxime et à la famille Delcourt, qui a lancé la série et qui a eu aussi un impact énorme sur Ici tout commence, a-t-il ainsi confié auprès de TV Grandes Chaînes. Le but était de revenir aux sources, de boucler la boucle. C'était important de terminer où j'ai commencé".

Clément Rémiens l'a en effet précisé, l'inverse aurait été étrange et peu cohérent avec son parcours, "En fait, je rentre à la maison ! Car DNA, c'est là où Maxime est né et où moi, Clément, j'ai appris le métier". Comme quoi, même s'il est le premier à souhaiter tourner cette page de sa carrière, cela ne l'empêche pas de rester reconnaissant envers la fiction.

Maxime va encore évoluer dans la série

Et à la question "à quoi servira ce retour temporaire de Maxime dans Demain nous appartient ?", la réponse est simple : "ll revient pour dire au revoir à ses parents". Malgré tout, on le sait, étant donné que rien ne se passe jamais comme prévu dans la fiction quotidienne de TF1, cet au revoir devrait rapidement se retrouver au centre d'une intrigue encore plus importante, "Mais quand il arrive, sa mère n'est pas à la maison mais au commissariat. Il va rester à Sète plus longtemps que prévu..."

A ce sujet, Clément Rémiens l'a promis, cette dernière histoire n'a pas été imaginée uniquement pour faire durer le plaisir. A en croire ses propos, elle permettra surtout à son personnage d'évoluer une dernière fois et de gagner en profondeur, "Il va se confronter à certaines personnes et se montrer combatif pour protéger les siens. Épaissir le rôle de Maxime avant mon départ était l'une de mes volontés. C'est chose faite et je suis très content du résultat. Je pars en bons termes avec lui." De là à dire que cela ouvre déjà la porte à un futur retour...