Ici tout commence : la date du départ de Maxime (Clément Rémiens) enfin connue

Surprise, alors que l'on vient de fêter la nouvelle année, Maxime Delcourt est toujours présent dans Ici tout commence. De quoi comprendre que Clément Rémiens - son interprète, a finalement changé d'avis et ne compte plus quitter la série ? Malheureusement, la réponse est non. Si l'annonce de son départ remonte effectivement au moins de novembre 2021, il a simplement souhaité laisser suffisamment de temps aux scénaristes pour offrir la meilleure fin possible à son personnage. Et visiblement, c'est chose faite et ça a déjà été tourné.

La date du départ de Maxime enfin connue

Ce mardi 4 janvier, TF1 a en effet dévoilé les synopsis des prochains épisodes du spin-off de Demain nous appartient. Résultat ? On y apprend que c'est durant la semaine du 24 au 28 janvier 2022 que Maxime révélera "sa décision [de partir] à son mentor". Un "nouveau départ" très important pour le héros qui devrait ainsi suivre le Chef Michel Sarran dans son restaurant, mais qui pourrait ne pas débuter de la meilleure des façons. En cause ? "Personne ne [sera] là pour fêter la nouvelle" le... 26 janvier prochain ! Qui ouvre les paris sur le fait qu'une fête surprise sera en réalité organisée par ses amis ?

Un petit détour avant le grand saut

Cependant, séchez vos larmes, le départ de Clément Rémiens d'Ici Tout Commence ne marquera pas immédiatement les adieux de Maxime à cet univers. Au contraire, comme le rappellent nos confrères d'Allociné, le personnage passera d'abord du côté de Demain nous appartient dès le 28 janvier 2022 "pour une toute dernière intrigue, liée à Chloé (Ingrid Chauvin)".

A ce jour, il n'a pas encore été précisé sur combien d'épisodes s'étendra cette nouvelle histoire, mais cela reste sympa de voir le comédien revenir une dernière fois dans la série qui lui a permis de connaître un tel succès.